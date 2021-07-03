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Суббота, 03.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Украина - Англия: прямая трансляция исторического матча команды Шевченко на Евро-2020
Украина - Англия: прямая трансляция исторического матча команды Шевченко на Евро-2020
"Металлист" и "Минай" могут заменить в УПЛ "Десну" и "Олимпик" - журналист
"Металлист" и "Минай" могут заменить в УПЛ "Десну" и "Олимпик" - журналист
Украина для Лукашенко "исчадие ада", и он откатывает Беларусь во времена СССР
Украина для Лукашенко "исчадие ада", и он откатывает Беларусь во времена СССР
Итоги дня 3 июля: продолжение скандала с туфлями в ВСУ, спасение рыбаков в Черном море, исторический матч Украина - Англия
Итоги дня 3 июля: продолжение скандала с туфлями в ВСУ, спасение рыбаков в Черном море, исторический матч Украина - Англия

Итоги дня 3 июля: продолжение скандала с туфлями в ВСУ, спасение рыбаков в Черном море, исторический матч Украина - Англия

Итоги дня 3 июля: продолжение скандала с туфлями в ВСУ, спасение рыбаков в Черном море, исторический матч Украина - Англия
Обновлено 21:00 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

На утро субботы, 3 июля, в Украине зафиксировано 705 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В Минобороны нашли решение скандалу с каблуками для женщин в ВСУ

В Минобороны решили оригинально "разрулить" скандал из-за обуви женщин-военных с каблуками. Предполагается, разработать специальную обувь для парадов на случай участия в них женщин-военнослужащих.

В Черном море спасали дрейфующих моряков

В субботу, 3 июля, российский ракетный катер направлялся к украинскому судну с рыбаками, которые объявили сигнал о бедствии.

Вместе с тем, судовладелец направил на помощь буксир из Очакова (Николаевская область).

Как оказалось позже, Россия игнорировала запросы о помощи и направила судно лишь когда то, оказалось на буксире украинского корабля. 

Россия запретила Франции называть шампанское "шампанским"

 

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому термин "шампанское" может применяться лишь к игристым винам местного разлива. Таким образом, настоящее французское шампанское, производимое в провинции Шампань, теперь в РФ таким именоваться не может. 

Евро-2020

Одним из двух матчей субботы, 3 июля, на Евро-2020 стало противостояние между сборными Чехии и Дании - двумя командами-сенсациями турнира.

Вторым же матчем станет историческая встреча Украины и Англии на римском "Стадио Олимпико". 

Защитник сборной Италии, получивший травму в матче с бельгийцами, может пропустить год

Левый защитник команды Италии Роберто Манчини Леонардо Спинаццола на ровном месте получил тяжелую травму и покинул поле на носилках. За несколько минут до этого он героически спас "Скуадру Адзурру" после удара Ромелу Лукаку.  Футболист "Ромы" рискует провести без футбола целый год, ибо у него выявлен разрыв ахиллова сухожилия.

Звезд "Человека-паука" поймали за поцелуями в машине

Коллеги по фильму "Человек-паук", молодые голливудские актеры Том Холланд и Зендая подтвердили свои отношения поцелуем.

Андрей Богдан "засветился" в компании знойной брюнетки

Бывший глава ОП Андрей Богдан после того, как развелся с Анной Богдан, недолго ходил свободным. В его сердце уже около трех месяцев живет модель и блогер Карина Тищенко.

Симоньян оконфузилась с легендой "Звездного пути" на росТВ

Глава российского телеканала RT Маргарита Симоньян на днях анонсировала запуск программы о космосе, которую должен будет вести известный 90-летний канадский актер Уильям Шетнер, известен исполнением роли капитана Кирка в классической версии культового сериала "Звездный путь" (Star Trek, Стартрек).

После этого сам актер заявил, что не знает кто такая Симоньян, а телеканал только купил права на показ научной передачи о космосе.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 183

Все по теме:

Минобороны, ВСУ, Евро-2020, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.
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