Итоги дня 11 июля: Зеленский в Германии, исторический полет Бренсона, финал Евро-2020

Коронавирус в Украине

В Украине за минувшие сутки, 10 июля, выявили 290 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 23, медработников — 7).

Зеленский прибыл в Германию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с двухдневным рабочим визитом в Германию.

СБУ и ГФС провели обыски на сотне заправок Медведчука

В воскресенье, 11 июля, на 106 автозаправок сети Glusko наведались с проверкой сотрудники ГФС и СБУ.

Тбилиси охвачен протестами

В Тбилиси умер телеоператор Лексо Лашкаравы, который был жестоко избит несколько дней назад противниками проведения в Тбилиси Марша достоинства ЛГБТ-сообщества.

В воскресенье, 11 июля, возле здания парламента Грузии собрались тысячи протестующих, которые требуют справедливого расследования убийства журналиста отставки правительства и, в частности, премьера Ираклия Гарибашвили.

Макгрегор - Порье

В ночь на 11 июля в Лас-Вегасе состоялся большой вечер профессионального ММА, в главном бою которого прошел супербой Конор Макгрегор - Дастин Порье.

Поединок завершился жуткой травмой Конора, в результате чего техническую победу засчитали Порье.

Евро 2020

В воскресенье, 11 июля, на чемпионате Европы по футболу-2020 состоится финальный поединок между сборными Италии и Англии. Встреча пройдет в Лондоне на арене "Уэмбли", начало игры - в 22:00 по киевскому времени. С ходом матча можно будет ознакомиться по ссылке.

Шевченко намекнул на уход из сборной Украины

"Шева" рассказал итальянским СМИ, что оценит свое пребывание в национальной команде и вскоре примет решение касательно будущего в стане "Желто-синих".

Миллиардер Бренсон слетал в космос

В воскресенье, 11 июля, произошел исторический запуск корабля Unity-22, на котором миллиардер и глава Virgin Group Ричард Бренсон отправился к границе космоса.

Успехам Бренсона порадовался мэр Днепра Борис Филатов, тоже состоящий в команде "Virgin Galactic". По его словам, он тоже готовится к полету в космос.

Солистка группы KAZKA сделала шокирующее признание о своей сексуальной ориентации

Зарицкая рассказала, что и сама относит себя к тем людям, которые поддерживают прайды и все меньшинства. Девушка считает себя квиром.

Грустный харьковский котик Степан стал в ТикТоке любимцем миллионов

В соцсети ТикТок появилась новая звезда. Пользователей сети покорило видео, как котик сидит с грустным выражением мордашки возле пиццы.