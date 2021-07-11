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Воскресенье, 11.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Главные события недели: продление домашнего ареста Медведчуку, убийство президента Гаити, полет Бренсона в космос
Главные события недели: продление домашнего ареста Медведчуку, убийство президента Гаити, полет Бренсона в космос
Зеленский прибыл в Германию: детали визита
Зеленский прибыл в Германию: детали визита
Мэр Днепра готовится лететь в космос вслед за Бренсоном
Мэр Днепра готовится лететь в космос вслед за Бренсоном
Тбилиси охвачен протестами после смерти избитого противниками ЛГБТ-марша телеоператора (видео)
Тбилиси охвачен протестами после смерти избитого противниками ЛГБТ-марша телеоператора (видео)

Итоги дня 11 июля: Зеленский в Германии, исторический полет Бренсона, финал Евро-2020

Итоги дня 11 июля: Зеленский в Германии, исторический полет Бренсона, финал Евро-2020
20:30 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

В Украине за минувшие сутки, 10 июля, выявили 290 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 23, медработников — 7). 

Зеленский прибыл в Германию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с двухдневным рабочим визитом в Германию.

СБУ и ГФС провели обыски на сотне заправок Медведчука

В воскресенье, 11 июля, на 106 автозаправок сети Glusko наведались с проверкой сотрудники ГФС и СБУ

Тбилиси охвачен протестами

В Тбилиси умер телеоператор Лексо Лашкаравы, который был жестоко избит несколько дней назад противниками проведения в Тбилиси Марша достоинства ЛГБТ-сообщества.

В воскресенье, 11 июля, возле здания парламента Грузии собрались тысячи протестующих, которые требуют справедливого расследования убийства журналиста отставки правительства и, в частности, премьера Ираклия Гарибашвили. 

Макгрегор - Порье

В ночь на 11 июля в Лас-Вегасе состоялся большой вечер профессионального ММА, в главном бою которого прошел супербой Конор Макгрегор - Дастин Порье.

Поединок завершился жуткой травмой Конора, в результате чего техническую победу засчитали Порье

Евро 2020

В воскресенье, 11 июля, на чемпионате Европы по футболу-2020 состоится финальный поединок между сборными Италии и Англии. Встреча пройдет в Лондоне на арене "Уэмбли", начало игры - в 22:00 по киевскому времени. С ходом матча можно будет ознакомиться по ссылке

Шевченко намекнул на уход из сборной Украины

"Шева" рассказал итальянским СМИ, что оценит свое пребывание в национальной команде и вскоре примет решение касательно будущего в стане "Желто-синих".

Миллиардер Бренсон слетал в космос

В воскресенье, 11 июля, произошел исторический запуск корабля Unity-22, на котором миллиардер и глава Virgin Group Ричард Бренсон отправился к границе космоса

Успехам Бренсона порадовался мэр Днепра Борис Филатов, тоже состоящий в команде "Virgin Galactic". По его словам, он тоже готовится к полету в космос. 

Солистка группы KAZKA сделала шокирующее признание о своей сексуальной ориентации

Зарицкая рассказала, что и сама относит себя к тем людям, которые поддерживают прайды и все меньшинства. Девушка считает себя квиром

Грустный харьковский котик Степан стал в ТикТоке любимцем миллионов

В соцсети ТикТок появилась новая звезда. Пользователей сети покорило видео, как котик сидит с грустным выражением мордашки возле пиццы.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 243

Все по теме:

Евро-2020, Коронавирус, Владимир Зеленский, Ричард Брэнсон, Итоги дня, Covid-19.
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