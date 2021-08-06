Скачать
Пятница, 06.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Фальстарт Разумкова: ждать ли осенью отставки спикера и зачем ему временная "дружба" с Кличко
Фальстарт Разумкова: ждать ли осенью отставки спикера и зачем ему временная "дружба" с Кличко
"Мы возвращаем Крым домой - в Украину": слова Зеленского взбудоражили армию РФ
"Мы возвращаем Крым домой - в Украину": слова Зеленского взбудоражили армию РФ
Украшение Олимпиады: как выглядят все украинские медалистки на фото
Украшение Олимпиады: как выглядят все украинские медалистки на фото
Уход Месси из "Барселоны" станет катастрофой для клуба
Уход Месси из "Барселоны" станет катастрофой для клуба

Украшение Олимпиады: как выглядят все украинские медалистки на фото

Украшение Олимпиады: как выглядят все украинские медалистки на фото
Обновлено 10:59 Сегодня Телеграф Коллаж - Телеграф

Украинские девушки самые красивые и сильные - это на Олимпиаде в Токио доказали спортсменки, завоевав для Украины целый ряд медалей.

"Телеграф" собрал краткую информацию и фотографии каждой из медалисток:

20-летняя киевлянка Дарья Белодед получила для Украины первую "бронзу" на Олимпиаде по дзюдо, а ранее уже отличалась победами на чемпионатах мира и Европы.

Спортсменку называли самой красивой на Олимпиаде, и не зря, - смотрите, какие фото она постит в соцсетях:

(Фото: Инстаграм Дарьи Белодед)

29-летняя одесситка Анжелика Терлюга завоевала для Украины "серебро". Интересные факты ее биографии и откровенные фото смотрите в отдельной подборке "Телеграфа":

Украинская красавица: как живет и с кем встречается серебряная призерка Олимпиады Терлюга

В очередной раз отличилась на Олимпиаде и знаменитая теннисистка Элина Свитолина, - 26-летняя девушка в нелегком соревновании смогла одержать волевую победу над спортсменкой из Казахстана.

Ранее Свитолина уже смогла победить в 17 турнирах WTA и некоторое время носила звание третьей ракетки мира (и первой ракетки среди юниоров).

Стоит заметить, что всего месяц назад Элина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса.

(фото - Инстаграм Элины Свитолины)

Первую для Украины "бронзу" в гребле на каноэ выиграла 24-летняя уроженка Ивано-Франковска Людмила Лузан. Смотрите, какие красивые фото девушка постит в Инстаграм:

 

Бронзовые награды получили в паре синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук.

19-летняя Марта Федина из Харькова ранее уже отличалась как чемпионка Европы и призерка чемпионата мира. При росте в 180 сантиметров она весит всего 58 килограммов, и не стесняется хвастаться фигурой на своей странице в Инстаграм:

Ее 25-летняя напарница Анастасия Савчук при росте в 176 см весит 62 килограмма, занимается плаваньем с 7 лет, и имеет в своем арсенале не меньший список достижений. Вот несколько ее фото:

36-летняя Елена Костевич вместе с Олегом Омельчуком завоевала для Украины "бронзу" по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Она заслуженный мастер спорта Украины и уже выигрывала Олимпиады, чемпионаты мира и Европы, Кубки мира.

 

Еще одну "бронзу" для Украины принесла 32-летняя борчиха Алла Черкасова, - ранее она уже неоднократно становилась призером чемпионатов мира и Европы. Все хорошо у спортсменки не только с профессиональной карьерой, но и с личной жизнью, судя по ее фото с мужем и сыном.

И еще одна борчиха принесла бронзовую медаль Украине - 22-летняя Ирина Коляденко. Она с самых малых лет занималась борьбой, ввиду чего, несмотря на юные годы, имеет уже внушительный список наград.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
Просмотры: 186

Все по теме:

Олимпийские игры, Элина Свитолина, Олимпиада, Елена Костевич, Людмила Лузан, Анастасия Савчук, Токио-2020, Дарья Белодед, Алла Черкасова, Марта Федина, Анжелика Терлюга, Ирина Коляденко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Звали в поход, ритуально убивали и ели: в России задержали пару сатанистов (фото)
02 Из озера Арабатской Стрелки выловили почти двухметрового крокодила: отдыхающие не верят (фото)
03 "Это прорыв": Украина договорилась о поставках препаратов прямого действия от COVID-19
04 Обвинил во всем начальство: в Днепре нашли повешенным подполковника СБУ
05 Разумков нашел способ красиво позлить Зеленского с Ермаком перед выборами
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве накрыли турагентов, которые отправляли на оздоровление пророссийских боевиков и военных РФ (фото)
В Киеве накрыли турагентов, которые отправляли на оздоровление пророссийских боевиков и военных РФ (фото)
Второй день подряд Украина бьет почти двухмесячный рекорд заболеваемости COVID-19
Второй день подряд Украина бьет почти двухмесячный рекорд заболеваемости COVID-19
На трассе под Киевом легковушка протаранила колонну военной техники, движение полностью парализовано (карта и видео)
На трассе под Киевом легковушка протаранила колонну военной техники, движение полностью парализовано (карта и видео)
На концерте &quot;Мумий Тролль&quot; в Киеве мужчина устроил пикет с призывом &quot;не кормить московских гастролеров&quot;
На концерте "Мумий Тролль" в Киеве мужчина устроил пикет с призывом "не кормить московских гастролеров"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь