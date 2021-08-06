Украшение Олимпиады: как выглядят все украинские медалистки на фото

Украинские девушки самые красивые и сильные - это на Олимпиаде в Токио доказали спортсменки, завоевав для Украины целый ряд медалей.

"Телеграф" собрал краткую информацию и фотографии каждой из медалисток:

20-летняя киевлянка Дарья Белодед получила для Украины первую "бронзу" на Олимпиаде по дзюдо, а ранее уже отличалась победами на чемпионатах мира и Европы.

Спортсменку называли самой красивой на Олимпиаде, и не зря, - смотрите, какие фото она постит в соцсетях:

(Фото: Инстаграм Дарьи Белодед)

29-летняя одесситка Анжелика Терлюга завоевала для Украины "серебро". Интересные факты ее биографии и откровенные фото смотрите в отдельной подборке "Телеграфа":

В очередной раз отличилась на Олимпиаде и знаменитая теннисистка Элина Свитолина, - 26-летняя девушка в нелегком соревновании смогла одержать волевую победу над спортсменкой из Казахстана.

Ранее Свитолина уже смогла победить в 17 турнирах WTA и некоторое время носила звание третьей ракетки мира (и первой ракетки среди юниоров).

Стоит заметить, что всего месяц назад Элина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса.

(фото - Инстаграм Элины Свитолины)

Первую для Украины "бронзу" в гребле на каноэ выиграла 24-летняя уроженка Ивано-Франковска Людмила Лузан. Смотрите, какие красивые фото девушка постит в Инстаграм:

Бронзовые награды получили в паре синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук.

19-летняя Марта Федина из Харькова ранее уже отличалась как чемпионка Европы и призерка чемпионата мира. При росте в 180 сантиметров она весит всего 58 килограммов, и не стесняется хвастаться фигурой на своей странице в Инстаграм:

Ее 25-летняя напарница Анастасия Савчук при росте в 176 см весит 62 килограмма, занимается плаваньем с 7 лет, и имеет в своем арсенале не меньший список достижений. Вот несколько ее фото:

36-летняя Елена Костевич вместе с Олегом Омельчуком завоевала для Украины "бронзу" по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Она заслуженный мастер спорта Украины и уже выигрывала Олимпиады, чемпионаты мира и Европы, Кубки мира.

Еще одну "бронзу" для Украины принесла 32-летняя борчиха Алла Черкасова, - ранее она уже неоднократно становилась призером чемпионатов мира и Европы. Все хорошо у спортсменки не только с профессиональной карьерой, но и с личной жизнью, судя по ее фото с мужем и сыном.

И еще одна борчиха принесла бронзовую медаль Украине - 22-летняя Ирина Коляденко. Она с самых малых лет занималась борьбой, ввиду чего, несмотря на юные годы, имеет уже внушительный список наград.