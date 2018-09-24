Анекдоты https://telegraf.com.ua/anekdots/4527573-posmeytes-ot-dushi-vechernie-anekdotyi-24-sentyabrya.html
Посмейтесь от души: вечерние анекдоты 24 сентября
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16:58 Сегодня Телеграф
Смешные анекдоты, которые расслабят вас после рабочего понедельника.
Я знаю для чего сегодня нужен диплом! Для того чтобы один директор магазина похвастался другому что у него грузчик с двумя высшими образованиями!Непоседливый мальчик, катаясь летом на деревянной горке, добыл огонь.Надпись на зеркале: Даже не надейся, это – ты!
Звонок в службу такси.
- Здравствуйте, до городского кладбища машину можно заказать?
- Конечно! Вам ехать туда и обратно или там останетесь?
Все врут! Даже спам врёт что он не спам!
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