Посмейтесь от души: вечерние анекдоты 24 сентября

Я знаю для чего сегодня нужен диплом! Для того чтобы один директор магазина похвастался другому что у него грузчик с двумя высшими образованиями! Непоседливый мальчик, катаясь летом на деревянной горке, добыл огонь. Надпись на зеркале: Даже не надейся, это – ты!

Звонок в службу такси.

- Здравствуйте, до городского кладбища машину можно заказать?

- Конечно! Вам ехать туда и обратно или там останетесь?

Все врут! Даже спам врёт что он не спам!