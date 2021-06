Долой скуку и плохое настроение: подборка веселых анекдотов на вечер

Самопрезентация.

Могу соблазнить любого настоящего мужчину… Если мужчина не поддается, значит он не настоящий.

Скажите, только мне традиционная фраза: "AND THE OSCAR GOES TO..." напоминает школьное: "А теперь к доске пойдёт..."

Каждый раз, когда умный мальчик Петя решал очередную задачку, он кричал: "Есть!"

И бабушка приносила ему тарелку пельменей.

Из математики известно, если умножить одно отрицательное число на другое, то результат будет положительным. Я взял кредит в банке, теперь я ему должен. Скажите, на что мне умножить этот кредит, чтобы банк стал должен мне?

- Тебе в этом году в школу, сынок.

- Знаю, мама: и зачем я только пошел в педагогический?