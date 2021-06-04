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Пятница, 04.06.2021
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Долой скуку и плохое настроение: подборка веселых анекдотов на вечер
Обновлено 17:16 Сегодня Телеграф

Самопрезентация.

Могу соблазнить любого настоящего мужчину… Если мужчина не поддается, значит он не настоящий.

Скажите, только мне традиционная фраза: "AND THE OSCAR GOES TO..." напоминает школьное: "А теперь к доске пойдёт..."

Каждый раз, когда умный мальчик Петя решал очередную задачку, он кричал: "Есть!"

И бабушка приносила ему тарелку пельменей.

Из математики известно, если умножить одно отрицательное число на другое, то результат будет положительным. Я взял кредит в банке, теперь я ему должен. Скажите, на что мне умножить этот кредит, чтобы банк стал должен мне?

Смех - лучший антистресс: забавные анекдоты для позитивного настроения

- Тебе в этом году в школу, сынок.

- Знаю, мама: и зачем я только пошел в педагогический?

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 291

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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