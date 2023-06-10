Взорванная ГЭС, окопы россиян и неминуемое украинское контрнаступление: анализ ситуации от военного эксперта

путин так боялся широкомасштабного наступления ВСУ, что готов был дать отмашку на подрыв ГЭС

После того, как 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, они начали пятиться на левом берегу Днепра, медленно, но верно отступая к лишенному воды Крыму.

О военных и не только последствиях подрыва Каховской ГЭС, а также о перспективах деоккупации всех украинских территорий "Телеграф" побеседовал с военным экспертом, полковником ВСУ Владиславом Селезневым, который долгое время жил в Крыму.

Искать логику действий путинцев бесполезно

– Идут уже четвертые сутки после подрыва Каховской ГЭС. Какие выводы из реакции международных организаций на этот теракт можно сделать на данный момент?

– Реакция мирового сообщества, в первую очередь организаций, которые должны обеспечивать глобальную безопасность (ООН, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста), – абсолютно импотентна. Я всегда скептически относился к позиции этих структур. Но такое игнорирование ими фатального по своим последствиям российского военного преступления просто выходит за все рамки. Однозначно все эти организации нуждаются в кардинальном реформировании, а то и просто ликвидации как не оправдывающие затраченных на них средств и, собственно, своего предназначения.

Совершен акт экоцида. Последствия будут разгребаться десятилетиями. Влиять это всё будет не только на экологию юга Украины, но и на состояние продовольственных программ во всём мире. Не будет украинского зерна, возникнет угроза голода в Азии и Африке, где растет население. Увеличатся мировые цены на продовольствие.

Кто этим должен заниматься? ООН и Красный Крест. А они в первые дни трагедии даже не "муркнули" ничего ни по поводу осуждения российского военного преступления, ни касательно помощи Украине в преодолении последствий катастрофы. Несколько расшевелились лишь после острой критики с нашей стороны.

Мы в очередной раз убеждаемся, что есть лишь одна сила, которая способна привести в чувство путина и его клику, – это украинская армия.

– В военном смысле россиянам подрыв дамбы как-то поможет?

– Вода через несколько дней сойдет, так что – нет, не поможет. Да и я сомневаюсь, что ВСУ вообще планировали форсировать Днепр в той части. С технической точки зрения это было бы крайне сложно и рискованно.

– Зачем тогда было уничтожать Каховскую ГЭС?

– Вполне возможно, что это эксцесс исполнителя. Хотя о вероятности такого подрыва со стороны оккупантов Украина предупреждала еще в октябре прошлого года. И высшее военно-политическое руководство рф явно было готово к этому еще тогда. Взрывчатка была заложена, ждали лишь отмашки сверху. путин так боялся широкомасштабного наступления ВСУ, что готов был такую отмашку дать. Но российской армии удалось выбраться из Херсона, она подорвала за собой все мосты, соединяющие левый и правый берега Днепра. Соответственно, украинское контрнаступление не состоялось в том формате, которого так опасался кремль.

Уже с конца осени мы отражали новые массированные вражеские атаки, пережили тяжелую зиму, непростую весну. Накопили достаточно сил для своих наступательных операций. И у россиян опять начало "подгорать". Тем более что они не знают, где именно мы нанесем главный удар. Или удары. Естественно, как одно из направлений они рассматривали Херсонскую область, предполагая, что мы рискнем форсировать Днепр. Вот и решили перестраховаться, подорвав дамбу в районе Новой Каховки.

– С действиями каких армий можно сравнивать подобное?

– В принципе, тут есть кальки с действий Красной Армии при отступлении в 1941-м. Но и, безусловно, копирование действий гитлеровской армии, когда отступала уже она, оставляя за собой выжженную землю. Абсолютно так же действуют сейчас российские оккупанты. Очевидно, что когда сойдет "большая вода", останется заиленная земля, напичканная минами, которые непонятно как доставать. Всё это еще долгое время останется угрозой. Не говоря уж о том, что сельское хозяйство юга фактически уничтожено. Оно основывалось на орошении, которого после обмеления Каховского водохранилища уже не будет.

– Известно, что левый берег, находящийся под временным контролем оккупантов, ниже правого. Зачем совершать подрыв, понимая, что больше затопит именно ту часть, в том числе укрепления первой линии обороны россиян?

– Искать логику действий путинцев бесполезно. Колоссальный ущерб нанесен, безусловно, тем территориям, которые они контролировали на левом берегу. Причем есть информация, что далеко не все захватчики успели убежать от высокой воды, что некоторые теперь погребены под слоем ила.

Как я уже говорил, вода вскоре сойдет. Нужно будет какое-то время, чтобы земля просохла. Украинская разведка в любых условиях продолжает свою деятельность, в том числе периодически перемещаясь с правого берега – на левый. Проводя диверсионно-разведывательные акции, выявляя вражеские объекты, давая целеуказания для нашей авиации и ракетчиков.

При этом, подчеркиваю, вряд ли можно было рассматривать плацдарм от Херсона и южнее как вариант возможного украинского контрнаступления. Условно говоря, для такой операции на данном направлении необходимы были силы четырех—шести механизированных и мотопехотных бригад. Это более 20 тысяч человек, огромное количество бронетехники, артиллерии, боеприпасов. Переместить всё это через Днепр, не имея мостов, будучи под вражеским огнем, невозможно.

Так что украинская армия, скорее всего, будет действовать иным способом, проводя деоккупацию юга нашей страны.

Россияне пятятся к Крыму и усиленно окапываются

– Что сейчас происходит на подступах к Крыму и на самом полуострове?

– Россияне там с марта роют окопы. Но сейчас – особенно активно в районе Армянска, Джанкоя. Возникает логичный вопрос – зачем? Ведь их пропаганда и местные коллаборанты, гауляйтеры твердят, что всё хорошо, всё под контролем. Получается – нет…

Более того, если мы посмотрим на карту, то в районах сел Большие Копани, Червоный Чабан (с 2016 г. — Преображенка), поселков Каланчак, Чаплинка на временно оккупированной части Херсонщины россияне также активно строят укрепления, копают окопы. Зачем? Если они так уверены, что линия их обороны и далее будет проходить по Днепру.

– И зачем?

– Потому что понимают, что есть угроза для их подразделений в случае прорыва обороны путинских войск в районе Васильевки (временно оккупированная часть Запорожской области). Украинская армия тогда сможет идти вдоль Днепра, освобождая юг Запорожья. После чего переключится на юг Херсонщины. Поэтому, пятясь к Крыму, захватчики начинают выстраивать новые рубежи обороны уже там. Надеясь удержать сухопутные подступы к полуострову, а соответственно – и сам полуостров.

– Поможет ли это им?

– Нет. У нас есть ракеты, беспилотники, артиллерия, к нам поступает всё больше боеприпасов. Всем этим мы сровняем с землей все вражеские укрепления.

Крымские и российские перспективы

– Легион "Свобода России", который вместе с Русским добровольческим корпусом воюет на стороне Украины против путинского режима, обратился недавно к жителям Крыма. В послании подчеркивалось, что ЛСР не признает квазиреферендум 2014 года и преступную интервенцию войск рф на полуостров, считает делом долга вернуть Украине то, что ее по праву. Также легионеры просили крымчан сообщать о местах дислокации оккупационных сил и средств, проживания руководящего состава оккупационных войск (и коллаборантов), расположения и маршрутов передвижения военной техники. О чем говорят подобные заявления?

– Главная миссия, которую осуществляют и Легион "Свобода России", и Русский добровольческий корпус – это попытка разбудить российское общество от той дивной спячки, в которую его загнал путинский режим. Ведь чем дальше, тем больше очевидно, что при этой власти рф на полном ходу мчится в пропасть. Откуда может не выбраться никогда. Поэтому проведением информационно-силовых операций граждане рф, входящие в ЛСР и РДК, обращаются к своим соотечественникам с призывом подниматься на вооруженную борьбу с путинским режимом. Симпатики у них есть в разных регионах россии, а также во временно оккупированном Крыму. А потому эти "правильные русские" делают правильные акценты. Распространяют адресные заявления, обращаясь непосредственно к потенциальным участникам ЛСР и РДК, к своим симпатикам. Выступая в роли организованного центра, к которому должно быть притяжение, как к магниту, всех, кого не устраивает нынешнее положение дел в рф.

– Почему так важен коммуникационный момент в действиях ЛСР и РДК?

– Потому что те же жители Шебекино, ставшего зоной боевых действий, смотрят в окно и видят, что происходит на самом деле. А по телевизору им рассказывают, что "всё хорошо, всё по плану". И этот когнитивный диссонанс как раз таки пробуждает определенный процент россиян. Позволяя ЛСР и РДК находить симпатиков, привлекать в свои ряды новых участников сопротивления.

– Чего ожидать Крыму в обозримом будущем?

– Точно не ожидать курортного, туристического сезона. При этом жарко точно будет. В военном смысле слова.

Часть так называемых "понаехов", которые думали, что навсегда связали свое будущее с этим уникальным уголком планеты Земля, уже пакует чемоданы. Есть определенная нервозность. Те, кто имеет слабую психику или хорошую чуйку, уже собирают манатки и по пока еще функционирующему Крымскому мосту спешат ретироваться на просторы рф. Пытаясь так сохранить и часть своего имущества, и свою жизнь.

Но есть и такие, кто еще свято верит в российскую пропаганду, хотя очевидно, что сбои матрицы уже происходят.

В Крыму действуют местные партизаны. Причем давно и довольно эффективно. Взрывы на объектах железнодорожной инфраструктуры, на других объектах, в том числе военных, дело именно их рук. Эта работа систематизирована, она определенным образом обеспечивается и управляется.

Крым всё чаще посещают наши беспилотники. Причем как воздушные, так и морские. Тенденция будет нарастать.

А по мере приближения украинской армии к админграницам Крыма у нас появляется всё больше возможностей работать дальнобойной артиллерией по интересующим объектам на территории временно оккупированного полуострова.

– Что это за объекты, сколько их?

– Журналисты-исследователи выявили на данный момент более 220 таких – военных – в Крыму и Севастополе. Но, по факту, их может быть до 500. И каждый такой объект – законная цель для ВСУ. Поэтому и в обращении ЛСР, и периодически в обращениях президента Украины звучит призыв к гражданскому населению держаться подальше от таких мест. Куда в любой момент может прилететь. И обязательно прилетит. Все эти действия абсолютно входят в логику украинской армии по деоккупации своих территорий с помощью уничтожения там вражеских объектов военной инфраструктуры. Вынуждая противника либо убраться с нашей земли, либо погибнуть.

Ведь за счет уничтожения складов, баз, транспортной инфраструктуры, коммуникаций создаются предпосылки к ослаблению российской армии. Которая в итоге не сможет оказывать серьезного сопротивления во время наших неминуемых наступательных операций.