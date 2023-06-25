Даниилы, Антонины и носители еще 11 имен: кто отмечает День ангела 26 июня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В понедельник, 26 июня, в 2023 году отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиков и их незаконным оборотом, Международный день поддержки жертв пыток, День прощения, День крымскотатарского флага. Также в этот день носители сразу 13 имен празднуют свои Дни ангела.

Мужские именины 26 июня

Александр, — греческое имя, которое переводится как "тот, кто защищает". 26 июня почитается иконописец Александр Московский.

Андрей, — распространенное греческое имя, которое значит "храбрый" или "мужественный". 26 июня церковью чтится преподобный Андрей Московский.

Даниил (Данила), — это весьма популярное в Украине и других странах мира имя имеет древнееврейское происхождение и переводится как "Бог — мой судья". 26 июня почитается иконописец Даниил Московский.

Дмитрий, — древнегреческое имя, что значит "посвященный богине земли и плодородия Деметре".

Иван, Ян, — считают, что оба имени произошли от древнееврейского имени Йоханан, что переводится как "помилованный Богом". Интересно, что покровителями и Янов, и Иванов выступают святые Иоанны. 26 июня чтится преподобный Иоанн Вифинский.

Савва, — еврейское имя, что по основной версии переводится как "старец", "мудрец". 26 июня почитается преподобный Савва Московский.

Яков, — библейское еврейское имя, которое буквально значит "следующий за кем-то".

Женские именины 26 июня

Акилина (Акулина), — красивое, хоть и редкое на сегодняшний день имя латинского происхождения, которое переводится как "орлица". 26 июня почитается святая мученица Акилина Старшая, Библосская (Финикийская).

Александра, — это довольно распространенное имя греческого происхождения, что буквально значит "храбрая защитница". 26 июня церковью чтится преподобная Александра Дивеевская (Мельгунова).

Анна, — это имя происходит от еврейского имени Ханна, которое переводится как "благодать". 26 июня почитается преподобная Анна Евфимиан Вифинская, которая подвизалась в мужском образе.

Антонина, — это греческое имя, которое по одной версии значит "готовая к бою", а по другой переводится как "цветок". 26 июня чтится мученица Антонина Никейская.

Пелагея, — это древнегреческое имя, которое переводится как "морская". А это, как известно, эпитет богини Афродиты.

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