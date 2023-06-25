Данили, Антоніни та носії ще 11 імен: хто відзначає День ангела 26 червня

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У понеділок, 26 червня, у 2023 році відзначається Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиків та їх незаконним обігом, Міжнародний день підтримки жертв катувань, День прощення, День кримськотатарського прапора. Також цього дня носії одразу 13 імен святкують свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 26 червня

Олександр, — грецьке ім’я, яке перекладається як "той, хто захищає". 26 червня вшановується іконописець Олександр Московський.

Андрій, — поширене грецьке ім’я, яке означає "хоробрий" або "мужній". 26 червня церквою вшановується преподобний Андрій Московський.

Данило (Даниїл), — це дуже популярне в Україні та інших країнах світу ім’я має давньоєврейське походження і перекладається як "Бог — мій суддя". 26 червня вшановується іконописець Данило Московський.

Дмитро, — давньогрецьке ім’я, що означає "посвячений богині землі та родючості Деметрі".

Іван, Ян, — вважають, що обидва імені походять від давньоєврейського імені Йоханан, що перекладається як "помилований Богом". Цікаво, що покровителями і Іванів, і Янів виступають святі Іоанни. 26 червня вшановується преподобний Іоанн Віфінський.

Сава, — єврейське ім’я, що за основною версією перекладається як "старець", "мудрець". 26 червня вшановується преподобний Сава Московський.

Яків, — біблійне єврейське ім’я, яке буквально означає "той, що слідує за кимось".

Жіночі іменини 26 червня

Акилина (Акуліна), — красиве, хоч і рідкісне на сьогоднішній день ім’я латинського походження, яке перекладається як "орлиця". 26 червня вшановується свята мучениця Акилина Старша, Біблоська (Фінікійська).

Олександра, — це досить поширене ім’я грецького походження, що буквально означає "хоробра захисниця". 26 червня церквою вшановується преподобна Олександра Дівєєвська (Мельгунова).

Анна (Ганна), — це ім’я походить від єврейського імені Ханна, яке перекладається як "благодать". 26 червня вшановується преподобна Анна Євфіміан Віфінська, яка трудилася в чоловічому образі.

Антоніна, — це грецьке ім’я, яке за однією версією означає "готова до бою", а за іншою перекладається як "квітка". 26 червня вшановується мучениця Антоніна Нікейська.

Пелагея, — це давньогрецьке ім’я, яке перекладається як "морська". А це, як відомо, епітет богині Афродіти.

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