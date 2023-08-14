Именины 15 августа: кого нужно поздравить с именинами во вторник

У многих найдутся знакомые именинники в этот день

Во вторник, 15 августа, в 2023 году отмечается День археолога в Украине, День рождения телефонного приветствия "Алло". Кроме того, в этот день празднуют свои Дни ангела носители сразу десяти имен.

Мужские именины 15 августа

Василий, — это древнее греческое имя, которое переводится как "царь" или "царский". 15 августа почитаются святые Василий Спасо-Кубенский (Каменский), Василий Блаженный, Христа ради юродивый.

Иван, Ян, — оба этих имени имеют общее древнееврейское происхождение и переводятся как "помилованный Богом".

Кирилл, — с греческого имя переводится как "владыка", "хозяин", "господин".

Платон, — имя древнегреческого происхождения, которое переводится как "широкоплечий".

Роман, — по одной из версий, имя латинское и значит "римский", "из Рима". По другой, — имя произошло из древнегреческого и значит "сильный", "крепкий".

Степан, — греческое имя, что дословно значит "корона", "диадема". 15 августа почитаются первомученик архидиакон Стефан, папа Стефан I Римский.

Тарас, — это греческое имя, которое по разным версиям может переводиться как "волнующий", "возбуждающий" или "бунтарь".

Теодор, Федор, — оба имени произошли от греческого Теодорос, что значит "подарованный Богом" или "Божий дар".

Женские именины 15 августа не отмечаются.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как включение всего одного параметра на телефоне может помочь сэкономить расход батареи.