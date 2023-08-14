Іменини 15 серпня: кого треба привітати з іменинами у вівторок

У багатьох знайдуться знайомі іменинники в цей день

У вівторок, 15 серпня, 2023 року відзначається День археолога в Україні, День народження телефонного вітання "Алло". Окрім того, цього дня святкують свої Дні ангела носії одразу десяти імен.

Чоловічі іменини 15 серпня

Василь, — це давнє грецьке ім’я, яке перекладається як "цар" або "царський". 15 серпня вшановуються святі Василь Спасо-Кубенський (Каменський), Василь Блажений.

Іван, Ян, — обидва ці імені мають спільне давньоєврейське походження і перекладаються як "помилований Богом".

Кирило, — з грецької ім’я перекладається як "володар", "господар", "пан".

Платон, — Ім’я давньогрецького походження, яке перекладається як "широкоплечий".

Роман, — за однією з версій, ім’я латинське і означає "римський", "з Риму". Згідно з іншою, — ім’я походить з давньогрецької і означає "сильний", "міцний".

Степан, — грецьке ім’я, що буквально означає "корона", "діадема". 15 серпня шануються першомученик архідиякон Стефан, папа Стефан I Римський.

Тарас, — це грецьке ім’я, яке за різними версіями може перекладатися як "хвилюючий", "збуджуючий" або "бунтар".

Теодор, Федір, — обидва імені походять від грецького Теодороса, що означає "подарований Богом" або "Божий дар".

Жіночі іменини 15 серпня не відзначаються.

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