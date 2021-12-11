Зеленский попал на растяжку: что ждет Украину и Донбасс после переговоров Байдена с Путиным

Многих деталей переговоров Байдена с Путиным и Зеленским мы не знаем и, возможно, не узнаем никогда

В четверг, 9 декабря, поздним вечером (по киевскому времени) завершился длившийся около полутора часов телефонный разговор между президентами Украины Владимиром Зеленским и США Джо Байденом.

Во время беседы Джо Байден ознакомил своего коллегу с содержанием своей онлайн-встречи с президентом России Владимиром Путиным 7 декабря.

"Телеграф" проанализировал с экспертами особенности прошедших переговоров и их возможные последствия.

Как проходили переговоры, и какие были "тревожные звоночки"

Тема российско-украинского конфликта явно была основной в процессе всех переговоров этой недели. Вот только пути этого самого урегулирования пока остаются загадкой.

Переговоры Зеленского Байдена прошли на два дня позже, чем аналогичный диалог Вашингтона и Кремля.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Итог переговоров Байдена с Путиным неутешителен для Украины Киев не смог отстоять позицию "ничего об Украине без Украины", считает политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

И это уже стало "тревожным звоночком". Да, Байден пригрозил Путину санкциями в случае эскалации конфликта. Но тут же отмечалось, что в США надеются на дипломатический способ решения конфликта.

В свою очередь, американская пресса сообщала о возможном давлении Байдена на Зеленского по вопросам автономии Донбасса.

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич в комментарии "Телеграфу" высказал мнение, этот разговор стал предвестником "Большой сделки", в том числе по Украине.

Кстати, в РФ уже заявили о готовности к участию США в рамках "нормандского формата".

Того самого, в котором, кроме РФ, участвуют Украина, Германия и Франция. Того самого, о необходимости пообщаться в рамках которого периодически говорят.

Но собраться так и не могут. Тогда как последние переговоры "нормандском формате" прошли еще два года назад.

Релиз Офиса президента по итогам переговоров Зеленского с Байденом лишь обтекаемо обозначил, что стороны "обсудили возможные форматы урегулирования конфликта на Донбассе".

В Белом доме были более конкретны, подчеркнув, что "продолжают поддерживать Нормандский формат и усилия по выполнению Минских соглашений, включая поддержку США этого общего процесса".

Глава ОП Андрей Ермак заявил, что на следующей неделе у Зеленского в Брюсселе запланирована встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном и новоизбранным канцлером Германии Олафом Шольцем.

Очередь Зеленского и скупые релизы

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов отмечает, что бурно обсуждается тема, насколько неуважением к Украине является то, что Байден переговоры с нами провел в последнюю очередь.

«Трактовать можно по-разному. Среди артистов всегда на общих концертах завершение мероприятия – самая крутая часть. Тут сторонники Зеленского будут говорить, что он завершил «концерт» переговоров Байдена с РФ и ЕС по вопросам, связанным с Украиной. И что именно с Зеленским американский президент пришел к окончательным решениям. Понятно, что такое предположение абсурдно. Тем не менее, не думаю, что стоит трактовать как однозначную «зраду» тот факт, что Байден переговорил с украинским президентом лишь спустя два дня после разговора с российским. Можно попытаться найти в этом и позитивы», – считает Николай Спиридонов.

По мнению политтехнолога, соучредителя Агентства моделирования ситуаций Алексея Голобуцкого, многих деталей переговоров мы не знаем. И, возможно, не узнаем никогда.

«Каждая сторона показывает то, что ей выгодно. У США – общие заявления в традиционных для них рамках. Путин придерживается той же риторики, что и ранее. Возможно, чуть ужесточая и очерчивая некие новые «красные линии», в том числе о непродвижении НАТО на восток. Позиция Украины, учитывая, что всё происходит без нас, весьма размытая. Ведь, по сути, нас просто поставили перед фактом», – отмечает эксперт.

Читайте также: Категория Украина Угроза российского вторжения: где Путин расположил войска и куда он может ударить (карты и эксперты) Угроза масштабного вторжения РФ в Украину есть, но больше похоже на то, что Путин повышает ставки перед переговорами, считают эксперты.

В то же время, если судить по всем заявлениям, ситуация немного разрядилась, считает Алексей Голобуцкий. Возможная эскалация отошла на какое-то время. Но это не значит, что отошла вообще, акцентирует эксперт.

Директор аналитического центра «Третий сектор», политолог Андрей Золотарев отмечает:

«Судя по скупым строкам релизов, США в лице президента Байдена традиционно заверили Украину в поддержке территориальной целостности и независимости. Заявили о готовности, в случае вторжения РФ, предпринять, прежде всего, экономические меры воздействия на агрессора. О военной защите Украины чем-то более серьезным, чем новые санкции против России, речь не идет. Так что Запад нам поможет скорее морально. И пока он так будет «помогать», всё может печально кончиться для Украины».

Мы проигрываем битву за Донбасс

Алексей Голобуцкий подчеркивает, что по заявлениям американской стороны сложно понять, что они имеют в виду под имплементацией Минских договоренностей. Которые, как и ранее, остаются камнем преткновения.

«Россия хочет «Минск» в своем варианте, Украина на это пойти не может. Вопрос в том, насколько Запад будет давить на нас в плане выполнения тех или иных пунктов Минских соглашений. И будет ли давить на Россию», – отмечает политтехнолог.

При этом надо понимать, продолжает эксперт, что мы не можем выполнить Минские соглашения в том виде и порядке, в каком они прописаны.

«Если власть попытается это сделать – ее снесут. А в результате этого сноса мы можем потерять не только ОРДЛО, но и еще часть территорий, – предупреждает Алексей Голобуцкий. – Попытаться как-то «навесить» решение проблемы на народ — протащить это через референдум — тоже вряд ли что-то даст. На референдум нельзя выносить такие территориальные вопросы. Мы унитарное государство. А тут автономия. Но могут что-то придумать. Потому что выбор невелик. Мы каким-то образом должны или принять условия РФ (что в принципе невозможно), или в той или иной форме отказаться от ОРДЛО, даже путем референдума. Задать, к примеру, вопрос – нужен ли этой территории особый статус. Уверен, что большинство населения будет против. И это в какой-то мере развяжет руки всем. В итоге Путин спокойно затаскивает в состав РФ никому не нужные, истерзанные войной территории Донецкой и Луганской областей. Это может произойти уже к 2024 году, под очередные президентские выборы в РФ. Вместе с Беларусью. В рамках Союзного государства. И входит в историю как «собирать земель русских». А если Украину будут раздирать внутренние дрязги, то Путин может попытаться еще больше у нас отграбастать».

Николай Спиридонов напоминает, что в Украине очень хотели подключить США к переговорам в Нормандском формате. Считалось, что это нам определенным образом поможет. А вышло, похоже, наоборот.

«Фактически, как говорил в таких случаях Остап Бендер – «сбылась мечта идиота». Судя по переговорам Байдена сначала с Путиным, потом с Зеленским, Штаты подключаются к переговорам по Донбассу. Если не де-юре, то де-факто. И в Офисе президента это могут оценить как позитивную новость. А вот плохая новость в том, что Байден подключился к продавливанию Минских соглашений в нынешнем виде, – отмечает эксперт. – Что грозит Украине серьезным внутренним кризисом. Когда идет речь об особом статусе для ОРДЛО, это всегда вызывает острую реакцию. Если вспомнить, то уже доходило до человеческих жертв, когда в 2015 году под стенами Верховной Рады метали гранаты и погибли нацгвардейцы. И если сейчас пытаться внедрять в украинское законодательство политические положения «Минска» (особый статус, амнистия, выборы), нас ждет серьезный внутренний политический кризис, связанный с националистами. И в этом смысле позиция Байдена, который, похоже, давит на необходимость соблюдать «Минск», несмотря ни на что, оказалось для украинской власти проблемой».

Андрей Золотарев трактует пункт о поддержке Нормандского формата и выполнении Минских соглашений из американского релиза по итогам переговоров Байдена с Зеленским как то, что Киев будут принуждать выполнять политическую часть договоренностей.

«При этом Вашингтон, понимая, что Киев не очень хочет (и не особо может) выполнить «Минск» в нынешнем виде, будет, возможно, убеждать украинскую власть хотя бы делать вид, что что в этом направлении ведутся какие-то работы. Но даже это обещает нам бурные политические потрясения, – прогнозирует политолог. – Продвижение по пути «Минска» неизбежно поднимет вопрос о настолько глубокой децентрализации, что это уже запахнет федерализацией. Автономизация ОРДЛО, на чем будут настаивать американцы, неизбежно приведет к запуску этого процесса».

Всё это, подчеркивает Андрей Золотарев, происходит на фоне ускоряющейся экономической и политической интеграции ОРДЛО в РФ.

Тяжело представить реальность возвращения временно неподконтрольных территорий в такой ситуации.

«Зеленский и Ко могут только пытаться и дальше петлять. Момент, когда президент мог что-то сделать по внедрению норм «Минска» в украинское законодательство, не опасаясь острой реакции общества, был, когда его рейтинг составлял более 70%. Сейчас этот момент упущен. Президент оказался в ситуации, когда он при любом раскладе будет ненавидим или сторонниками «войны до победного конца», или сторонниками «мира любой ценой». Это неизбежная растяжка. И какое бы решение Зеленский не принял, он проигрывает», – уверен Андрей Золотарев.

НАТО и компенсации, где вы?

Непонятная ситуация после череды этих переговоров и вокруг евроатлантических перспектив Украины.

Путин чертит свои «красные линии», Байден говорит, что не России решать такие вопросы.

«Но если в публичном пространстве Штаты заявляют, что Украина имеет право идти в НАТО, то закулисно могли договориться всё поставить «на паузу». Тем более, что консенсуса в Альянсе касательно принятия туда Украины как не было, так и нет, – поясняет Алексей Голобуцкий. – При этом надо понимать, что Байден и Путин – уже не мальчики. И они видят, что махом решить российско-украинский конфликт не получается. Зато есть вопросы, которые Байден и Путин хотели бы решить в ближайшее время. И тут Украина не в приоритете. Байден хочет, чтобы РФ занимала нейтральную позицию в американо-китайском противостоянии. Путину важно подсадить ЕС на долгосрочные контракты с «Газпромом», запустить «Северный поток-2», ослабить санкции».

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов обращает внимание, что если основной веткой переговоров было урегулирование конфликта на Донбассе, то боковой веткой, похоже, стало желание Украины получить компенсацию за всё более вероятный запуск «Северного потока-2».

«Что логично, мы ведь в таком случае теряем постоянный приток средств от транзита газа. И тут любая компенсация не спасает ситуацию. Ведь это будут (если будут) лишь краткосрочные деньги при потере долгосрочного стабильного заработка. Впрочем, пока даже компенсацию нам, похоже, никто предоставлять не собирается», – резюмирует эксперт.

Отметим, что сообщения об очередных переговорах лидера США и РФ появилась в ракурсе информации о вероятной подготовке полномасштабного нападения российской армии на украинскую территорию.

А также после заявлений Владимира Зеленского о подготовке государственного переворота в Украине.