Кубок мира по биатлону: результаты восьмого этапа

В Эстерсунде болельщики увидят всего три вида биатлонных гонок

В четверг, 9 марта, в Швеции двумя индивидуальными гонками стартует предпоследний, восьмой, этап Кубка мира в сезоне 2022/23. К сожалению, лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный подхватил коронавирус и не поможет нашей команде в Эстерсунде.

В прямом эфире в Украине все гонки покажет сайт "Суспільне Спорт", а также региональные телеканалы "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Черкаси" и т.д.). Завершится биатлонный сезон в Норвегии.

Расписание и результаты 8-го этапа КМ по биатлону в Эстерсунде:

9 марта, четверг

14:15. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины

17:20. Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

11 марта, суббота

15:00. Эстафета, 4 x 6 км, женщины

17:30. Эстафета, 4 x 7.5 км, мужчины

12 марта, воскресенье

14:00. Масс-старт, 12.5 км, женщины

17:00. Масс-старт, 15 км, мужчины

Кубок мира по биатлону

К сожалению, на высшем уровне украинские биатлонисты в сезоне 2022/23 не радовали болельщиков медалями. Тем не менее на юниорском чемпионате мира Желто-синие выиграли уже две "бронзы": Александра Меркушина заняла третье место в "индивидуалке", а наша команда стала третьей по итогам смешанной эстафеты.