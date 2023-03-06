Кубок мира по биатлону: результаты восьмого этапа
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В Эстерсунде болельщики увидят всего три вида биатлонных гонок
В четверг, 9 марта, в Швеции двумя индивидуальными гонками стартует предпоследний, восьмой, этап Кубка мира в сезоне 2022/23. К сожалению, лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный подхватил коронавирус и не поможет нашей команде в Эстерсунде.
В прямом эфире в Украине все гонки покажет сайт "Суспільне Спорт", а также региональные телеканалы "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Черкаси" и т.д.). Завершится биатлонный сезон в Норвегии.
Расписание и результаты 8-го этапа КМ по биатлону в Эстерсунде:
9 марта, четверг
14:15. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины
17:20. Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
11 марта, суббота
15:00. Эстафета, 4 x 6 км, женщины
17:30. Эстафета, 4 x 7.5 км, мужчины
12 марта, воскресенье
14:00. Масс-старт, 12.5 км, женщины
17:00. Масс-старт, 15 км, мужчины
Кубок мира по биатлону
- Результаты первого этапа КМ по биатлону
- Результаты второго этапа КМ по биатлону
- Результаты третьего этапа КМ по биатлону
- Результаты четвертого этапа КМ по биатлону
- Результаты пятого этапа КМ по биатлону
- Результаты шестого этапа КМ по биатлону
- Результаты седьмого этапа КМ по биатлону
К сожалению, на высшем уровне украинские биатлонисты в сезоне 2022/23 не радовали болельщиков медалями. Тем не менее на юниорском чемпионате мира Желто-синие выиграли уже две "бронзы": Александра Меркушина заняла третье место в "индивидуалке", а наша команда стала третьей по итогам смешанной эстафеты.