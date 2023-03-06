Кубок світу з біатлону: результати восьмого етапу

В Естерсунді вболівальники побачать лише три види біатлонних перегонів

У четвер, 9 березня, у Швеції двома індивідуальними перегонами стартує передостанній, восьмий етап Кубка світу в сезоні 2022/23. На жаль, лідер збірної України Дмитро Підручний підхопив коронавірус і не допоможе нашій команді в Естерсунді.

У прямому ефірі в Україні всі гонки покаже сайт "Суспільне Спорт", а також регіональні телеканали "Суспільне" ("Суспільне Київ", "Суспільне Черкаси" тощо). Завершиться біатлонний сезон у Норвегії.

Розклад та результати 8-го етапу КМ з біатлону в Естерсунді:

9 березня, четвер

14:15. Індивідуальні перегони, 15 км.

17:20. Індивідуальні перегони, 20 км, чоловіки

11 березня, субота

15:00. Естафета, 4 x 6 км, жінки

17:30. Естафета, 4 x 7.5 км, чоловіки

12 березня, неділя

14.00. Мас-старт, 12.5 км, жінки

17:00. Мас-старт, 15 км, чоловіки

Кубок світу з біатлону

На жаль, на найвищому рівні українські біатлоністи у сезоні 2022/23 не радували вболівальників медалями. З усім тим на юніорському чемпіонаті світу Жовто-сині виграли вже дві "бронзи": Олександра Меркушина посіла третє місце в "індивідуалці", а наша команда стала третьою за підсумками змішаної естафети.