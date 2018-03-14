Женская Сборная Украины по баскетболу поднялась на второе место в мировом рейтинге

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 поднялась на второе место в мировом рейтинге FIBA.

На счету украинок 3,448,840 очков. Первую строчку занимают венесуэлки, в активе которых 3,636,365 пунктов. Таким образом, сборная Украины является первой в Европе.

Отметим, что наша мужская команда в аналогичном рейтинге занимает шестую строчку. Такие позиции наших национальных сборных дают Украине возможность занимать общее пятое место в мире и Европе.