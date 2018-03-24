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"Канзас" Михайлюка вышел в четвертьфинал Мартовского безумия

Святослав Михайлюк
09:22 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Канзас Джейхокс пробился в региональный финал Мартовского безумия.

Канзас Джейхокс, в которой выступает украинец Святослав Михайлюк, победил Клемсон Тайгерс и вышел в четвертьфинал Мартовского безумия.

Если в первой половине Канзас полностью переиграл соперника, создав себе задел, но во второй половине уже Клемсон играл увереннее, сокращая отставание, но  Джейхокс сумели удержать победу.

Михайлюк за 36 минут на площадке набрал 9 очков (4/11 с игры, 1/4 из-за трехочковой дуги) и сделал 4 передачи.

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Новости спорта, Баскетбол, БК Канзас, Новости баскетбола, Святослав Михайлюк.
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