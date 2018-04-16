Топ-моменты 3-го матча "Николаев" - "Черкасские Мавпы" (Видео)

В Николаеве завершилась полуфинальная серия Суперлиги Пари-Матч. В тяжелой игре победу праздновали "Черкасские Мавпы" - 59:57. Общий счет в серии "Черкасских Мавп" и "Николаева" 3:0. Вязкая и защитная игра не лишила болельщиков ярких эпизодов. "Черкасские Мавпы" стали первыми финалистами Суперлиги Пари-Матч.