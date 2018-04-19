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У Грегга Поповича умерла жена
12:57 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Эрин и Грегг Поповичи были в браке 40 лет.
Эрин Попович, жена главного тренера "Сан-Антонио" Грегга Поповича, умерла после продолжительной болезни, сообщает ESPN. Представители клуба выразили соболезнования семье и попросили СМИ не беспокоить Поповича по этому поводу.
Эрин и Грегг были в браке 40 лет. У них двое детей и двое внуков.
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