Финикс принял решение расстаться с Ленем

Клуб НБА Финикс принял решение не сохранять в команде украинского центрового Алексея Лэня и откажутся от прав на игрока.

Таким образом, с 1 июля Лень станет неограниченным свободным агентом, информирует azcentral.

Главной причиной ухода Леня из Санз является выбор Финиксом центрового Деандре Эйтона под первым номером драфта НБА 2018 года, поэтому услуги Лэня больше не являются актуальными для команды.