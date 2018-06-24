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Финикс принял решение расстаться с Ленем

Алексей Лень
09:42 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Украинский центровой станет свободным агентом.

Клуб НБА Финикс принял решение не сохранять в команде украинского центрового Алексея Лэня и откажутся от прав на игрока.

Таким образом, с 1 июля Лень станет неограниченным свободным агентом, информирует azcentral.

Главной причиной ухода Леня из Санз является выбор Финиксом центрового Деандре Эйтона под первым номером драфта НБА 2018 года, поэтому услуги Лэня больше не являются актуальными для команды.

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Новости спорта, Алексей Лэнь, Баскетбол, НБА, Новости баскетбола.
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