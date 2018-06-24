Украинец Близнюк подписал контракт с клубом НБА

Форвард Богдан Близнюк подписал контракт с Лос-Анджелес Клипперс на время Летней лиги НБА.

"Это, безусловно, отличная возможность. Я очень благодарен. Речь идет о борьбе, силе духа и возможности показать все, что я могу сделать", - прокомментировал новость Близнюк.

Близнюк в прошлом сезоне выступал за команду NCAA Восточный Вашингтон и стал лучшим скорером своей команды в конференции Big Sky, но не был выбран на драфте НБА 2018 года.