Михайлюк набрал 12 очков во втором матче за Лейкерс

12 очков украинского баскетболист Святослава Михайлюка не помогли его команде одержать победу.

Лейкерс в рамках Летней лиги НБА уступили Майами со счетом 74:89.

Наш спортсмен провел на площадке 21 минуту, за которые отличился 4 подборами, 2 ассистами и 2 перехватами. Также на счету проспекта блок, потеря и фол.

Следующий поединок "озерники" проведут 5 июля против Голден Стэйт.