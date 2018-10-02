Украинец Лень провел дебютный матч за новый клуб в НБА

Центровой «Атланты» Алексей Лень провел дебютный матч за новый клуб.

В первом предсезонном матче за «Хоукс» Лень вышел в стартовой пятерке против «Нью-Орлеана» (116:102), провел на паркете 14 минут, набрал 3 очка, совершил 8 подборов, сделал 1 ассист, 4 блок-шота, а также 2 фола.

Показатель полезности составил +13 – это второй результат в команде.

Напомним, прошлый сезон Лень провел в «Финиксе».