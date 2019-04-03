Робот-баскетболист бросает трехочковые лучше человека (Видео)

Усовершенствованная модель робота-баскетболиста теперь умеет не только бросать с линии штрафных, но и реализовывать трехочковые. 207-сантиметровый робот Cue 3 на презентации был точен в 5 из 8 попытках. Стоит отметить, что изобретение японских инженеров способно бросать только из статичного положения.