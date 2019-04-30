Вячеслав Кравцов: лучшие моменты в карьере баскетболиста (Видео)

Центровой сборной Украины начал свою профессиональную карьеру еще в 2005 году выступлениям за БК "Киев", после чего имел опыт выступлений в НБА и лучших европейских чемпионатах. С тех пор у нашего центрового накопилось немало феерических моментов. Вашему вниманию лучшие из них: