Лучшие моменты седьмого игрового дня ЧМ по баскетболу (Видео)

Пас от Бобана Марьяновича признан экспертами лучшим моментом дня. Кроме него в топ-5 моментов вошли пас из-за спины от Факундо Кампаццо, блок-шот от китайца Джу Чи, передача с разворота от Чимези Мету и комбинация сборной Италии.