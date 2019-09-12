Болельщица сборной Бразилии зажгла на ЧМ по баскетболу (Видео)

Чемпионат мира по баскетболу, проходящий в эти дни в Китае, запомнится не только сенсационным фиаско сборной США. Звездой интернета стала болельщица бразильской команды, которая поддерживала земляков-баскетболистов всеми своими формами.