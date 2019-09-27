Киев-Баскет - Бургос: обзор матча Лиги чемпионов ФИБА (Видео)

В киевском Дворце спорта в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов ФИБА Киев-Баскет уступил испанскому Бургосу, отстав лишь на три пункта.