Топ-10 моментов дня в НБА (Видео)

НБА представила топ-10 моментов игрового дня регулярного чемпионата. На вершине хит-парада оказались победный бросок разыгрывающего "Шарлотт" Девонте Грэма в матче против "Никс" и данк форварда "Милуоки" Янниса Адетокумбо через двух игроков "Индианы".