Ягупова может стать MVP отбора на Евро (Видео)

В домашнем поединке 2-го тура квалификации Евробаскета-2021 против Португалии (72:60) лидер украинской сборной набрала 29 очков, реализовав 5 из 7 двухочковых, 5 из 13 трехочковых и 4 из 5 штрафных, сделала 7 подборов (2 в атаке), 5 передач и 4 перехвата, а ее рейтинг эффективности составил 29 баллов. Такие показатели заставили ФИБА включить ее в список претендентов на МВП тура.