Слэм-данк Леня среди лучших моментов дня в NBA (Видео)

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно опубликовала видео десяти лучших моментов игрового дня. В подборку лучших эпизодов вошли моменты с участием Эла Хорфорда, Янниса Адетокунбо, Маттиса Тибулле и других. Стоит отметить, что в топ-5 моментов игрового дня также вошел слэм-данк украинского баскетболиста Атланты Хоукс Алексея Леня в победном матче против Голден Стэйт Уорриорз.