Впечатляющий ЛеБрон и другие: лучшие моменты дня в НБА (Видео)

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно опубликовала видео десятки лучших моментов игрового дня. В подборку лучших эпизодов вошли моменты с участием ЛеБрона Джеймса, Джексона Хэйеса, Донована Митчелла и других.