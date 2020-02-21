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Пятница, 21.02.2020

Михайлюк против Милуоки в NBA: все действия украинца (Видео)

Украинец Святослав Михайлюк в составе «Детройт Пистонс» сыграл против «Милуоки Бакс» (106:126). Сви вышел в стартовом составе. За 29 минут на паркете набрал 7 очков (3-9 с игры, 1-5 трехочковые), сделал 5 подборов, отдал 2 передачи и совершил 1 перехват при 3 потерях.
sport.ua
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Баскетбол, БК Детройт, Новости баскетбола, Святослав Михайлюк.
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