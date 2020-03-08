НБА: топ-10 моментов дня (Видео)

Вашему вниманию моменты с участием Кристиана Вуда (Детройт Пистонс), Маркиза Крисса (Голден Стэйт Уорриорз), Роберта Ковингтона (Хьюстон Рокетс) и других игроков.