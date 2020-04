Лучшие броски Михайлюка во втором сезоне НБА (Видео)

Защитник сборной Украины и "Детройта" Святослав Михайлюк проводит второй сезон в НБА.

На момент остановки соревнований из-за пандемии коронавируса украинский баскетболист набирал в среднем 9 очков, 1,9 подбора и 1,9 передачи за поединок. Реализация трехочковых украинца достигала 40,4%.

Svi Mykhailiuk’s shooting highlights

from his 2nd year in the leaguepic.twitter.com/fjnDsD7Y0I

— Jayhawks In The NBA (@NBA_Jayhawks) April 1, 2020