Бывшая суперзвезда НБА и «Чикаго Буллс» Майкл Джордан принял участие в рыболовных соревнованиях Big Rock Blue.

Вместе с командой Catch 23 Джордан поймал марлина весом 200 килограммов.

Отметим, что Джордан не первый раз принимает участие в подобных соревнованиях.

VIDEO: Michael Jordan and Catch 23 at Big Rock Landing Tuesday afternoon. The crew boated a blue marlin weighing 442.3 pounds. pic.twitter.com/f0b4f2J1EC

— Ken Watling (@KWOnAir) June 9, 2020