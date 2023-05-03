У кого День ангела 4 травня: усі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У четвер, 4 травня, 2023 року відзначається Міжнародний день пожежників, Всесвітній день щедрості, День боротьби з булінгом, День невисоких людей, День Зоряних війн. Також носії десяти імен святкують свої Дні ангела цього дня.

Чоловічі іменини 4 травня

Олександр, — це грецьке ім’я, яке вже багато століть стійко популярне практично по всьому світу. Дослівно воно означає "захисник".

Олексій, — це ім’я походить від давньогрецького "алексо", що перекладається "захищати", "оберігати".

Денис, — вважається, що це ім’я походить від імені грецького бога сил природи та виноробства Діоніса.

Іван, — дуже поширене ім’я єврейського походження, яке перекладається як "подарований Богом".

Максим, — це ім’я походить від латинського maximus, що означає "найбільший" або "найвеличніший".

Микола, — це давньогрецьке ім’я, яке означає "переможець народів".

Теодор, Федір, — ці два імені з’явилися як дві різні форми грецького імені Теодорос, яке перекладається як "Божий дар".

Яків, — біблійне єврейське ім’я, яке буквально означає "той, що слідує за кимось".

Ян, — за однією версією, це єврейське ім’я, яке означає "благодать Божа", за іншою, — воно походить від імені римського божества початку та кінця Януса.

Жіночі іменини 4 травня не відзначаються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за народними прикметами наполегливо не рекомендується спати на двох подушках, — не всі знають, до яких наслідків це може призвести.