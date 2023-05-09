У кого День ангела 10 травня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У середу, 10 травня, у 2023 році відзначається Міжнародний день чистої кімнати, День вітряка, День дев’яти життів, Всесвітній день руху "За здоров’я". Крім того, цього дня носії одразу 13 імен святкують свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 10 травня

Георгій, — з грецької це ім’я означає "землероб".

Єгор, — довгий час це було простонародною формою імені "Георгій", проте на сьогоднішній день це давно вже самостійне ім’я, до того ж дуже популярне в Україні.

Іван, — це поширене ім’я має єврейське походження і означає "подарунок Божий".

Іларіон, — з давньогрецької перекладається як "веселий", "радісний", "тихий".

Микола, — давньогрецьке ім’я, яке перекладається як "переможець народів".

Павло, — латинське ім’я, яке буквально означає "малий" або "невеликий".

Петро, — це ім’я має давньогрецьке походження і буквально означає "скеля" або "камінь".

Семен, — ім’я давньоєврейського походження, яке означає "Бог почув".

Сергій, — це латинське ім’я, яке за різними версіями може означати "слуга Божий", "високошановний", "захисник".

Степан, — давньогрецьке ім’я, яке перекладається "корона", "діадема".

Ян, — за однією версією, це форма єврейського імені Йоханан, яке перекладається як "благодать Божа", за іншою ж ім’я походить від імені римського бога початку та кінця Януса.

Жіночі іменини 10 травня

Анастасія — це ім’я грецького походження, яке означає "воскресіння", "відродження", "повернення до життя".

Марія, — це ім’я походить від давньоєврейського Мар’ям або Маріам, що означає по різних перекладах "гірка", "сумна", "улюблена", "бажана".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за народними прикметами суворо заборонено мити посуд у гостях — такий жест ввічливості за повір’ями може мати серйозні наслідки.