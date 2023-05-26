У кого День ангела 26 травня: жіночі та чоловічі іменини сьогодні
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Не забудьте привітати з іменинами знайомих
У п’ятницю, 26 травня, відзначають Європейський день сусідів, єврейське свято Шавуот, Всесвітній день рудих, День зварювальника, Всесвітній день Дракули. Окрім того, носії 14 імен святкують у цей день свої Дні ангела.
Чоловічі іменини 26 травня
Олександр, — грецьке ім’я, яке перекладається як "захисник".
Василь, — давньогрецьке ім’я, яке означає "цар", "царський".
Гаврило, — це ім’я має давньоєврейське походження і перекладається як "Божий воїн". Також у світі поширена така форма цього імені як "Габріель".
Георгій, — грецьке ім’я, що означає "землероб", використовувалося як епітет Зевса.
Єгор, — довгий час це було просторічною формою імені Георгій, проте на сьогодні це вже самостійне ім’я, при цьому вельми популярне. Проте покровителями Єгорів залишаються святі Георгії.
Юхим, — ім’я грецького походження, яке красиво перекладається як "благочестивий", "добродушний", "блаженний".
Іван, — це поширене єврейське ім’я, яке означає "помилований Богом".
Макар, — давньогрецьке ім’я, яке означає "щасливий" або "блаженний".
Сергій, — латинське ім’я, яке означає "високий", "знатний" або "слуга Божий".
Тарас, — це грецьке ім’я, яке за різними версіями може перекладатися як "хвилюючий", "збуджуючий" або "бунтар".
Ян, — згідно з основною версією, це ім’я має єврейське походження і перекладається як "помилований Богом".
Жіночі іменини 26 травня
Ірина, — це популярне жіноче ім’я має давньогрецьке походження і буквально означає "мир" чи "спокій".
Аріна, — спочатку це була просторічна форма імені "Ірина", але на сьогоднішній день вона стала цілком самостійним ім’ям. 26 травня вшановується свята Ірина Константинопольська, вона виступає покровителькою як Ірин, так і Арін.
Глікерія — це ім’я має давньогрецьке походження і перекладається як "солодка".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, на які дати ПЦУ офіційно перенесла головні церковні свята.