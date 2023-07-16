У кого День ангела 17 липня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У понеділок, 17 липня, у 2023 році відзначається День етнографа в Україні, Всесвітній день емоджі, Всесвітній день міжнародного кримінального правосуддя, День зеленооких, День дарування подарунків. Також у цей день святкують свої іменини носії одразу майже двадцяти імен.

Жіночі іменини 17 липня

Олександра, — це досить поширене ім’я грецького походження, що буквально означає "хоробра захисниця". 17 липня вшановується імператриця Олександра Романова.

Анастасія, — це популярне ім’я має грецьке походження і може бути перекладено як "воскресіння", "відродження", "повернення до життя". 17 липня вшановується велика княжна Анастасія Романова.

Марія, — це ім’я походить від давньоєврейського Мар’ям або Маріам, що означає згідно з різними перекладами "гірка", "сумна", "улюблена", "бажана". 17 липня вшановується велика княжна Марія Романова.

Марфа, — це давнє ім’я єврейського походження, яке можна перекласти як "господиня", "пані".

Марта, — за різними версіями, це ім’я може бути формою імені "Марфа" або ж перекладатися як "та, що народилася в березні" або "знаменита" (з арабської). При цьому покровительками носительок імені Марта є святі Марфи і 17 липня вшановується свята Марфа Антіохійська, Єдеська.

Ольга, — дуже популярне в Україні жіноче ім’я. Вважається, що воно походить від давньоскандинавського "Хельга", що означає "священна", "свята". 17 липня вшановується велика княжна Ольга Романова.

Тетяна, — за однією з версій, ім’я походить з латинської мови і означає "з роду Татія"; за іншою версією, ім’я грецьке і означає "засновниця". 17 липня церквою вшановується велика княжна Татіана Романова.

Чоловічі іменини 17 липня

Олексій, — це ім’я походить від давньогрецького "алексо", що перекладається "захищати", "оберігати". 17 липня вшановується царевич Олексій Романов.

Андрій, — поширене грецьке ім’я, яке означає "хоробрий" або "мужній". 17 липня церквою вшановуються архієпископ Андрій Критський, преподобний Андрій Рубльов, великий князь Андрій Боголюбський.

Богдан, — це класичне слов’янське ім’я, складене зі слів "Богом даний". 17 липня шануються Феодот Лівійський та Феодот Римський.

Дмитро, — давньогрецьке ім’я, що означає "посвячений богині землі та родючості Деметрі". 17 липня вшановується священномученик Димитрій Казанський.

Юхим, — ім’я грецького походження, яке красиво перекладається як "благочестивий", "добродушний", "блаженний". 17 липня вшановується архімандрит Євфимій Суздальський.

Марк, — це латинське ім’я, яке за різними версіями може означати "народжений у березні", "посвячений богу війни Марсу" або "молот". 17 липня вшановується преподобний Марк.

Михайло, — ім’я походить з давньоєврейської і перекладається як "рівний Богу", "подібний до Бога". 17 липня вшановується архієпископ Афінський Михайло.

Миколай, — походить від давньогрецького Ніколаос, і його можна перекласти як "переможець народів". 17 липня вшановується імператор Микола II Романов.

Сава, — єврейське ім’я, що за основною версією перекладається як "старець", "мудрець". 17 липня вшановується єпископ Сава Трлаїч.

Теодор, Федір, — це дві форми грецького імені Теодорос, яке красиво перекладається як "подарований Богом" або "Божий дар". 17 липня церквою вшановується єпископ Киринейський Феодор.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як в Україні офіційно перенесли дати цілої низки свят.