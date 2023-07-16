У кого День ангела 17 июля: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В понедельник, 17 июля, в 2023 году отмечается День этнографа в Украине, Всемирный день эмоджи, Всемирный день международного уголовного правосудия, День зеленоглазых, День дарения подарков. Также в этот день празднуют свои именины носители сразу почти двадцати имен.

Женские именины 17 июля

Александра, — это довольно распространенное имя греческого происхождения, что буквально значит "храбрая защитница". 17 июля почитается императрица Александра Романова.

Анастасия, — это популярное имя имеет греческое происхождение и может быть переведено как "воскресение", "возрождение", "возвращение к жизни". 17 июля чтится великая княжна Анастасия Романова.

Мария, — это имя происходит от древнееврейского Марьям или Мариам, что значит по разным переводам "горькая", "печальная", "любимая", "желанная". 17 июля почитается великая княжна Мария Романова.

Марфа, — это древнее имя еврейского происхождения, которое можно перевести как "хозяйка", "госпожа".

Марта, — по разным версиям, это имя может быть формой имени "Марфа" или же переводиться как "та, что родилась в марте" или "знаменитая" (с арабского). При этом покровительницами носительниц имени Марта являются святые Марфы и 17 июля чтится святая Марфа Антиохийская, Едесская.

Ольга, — очень популярное в Украине женское имя. Считается, чтто оно произошло от древнескандинавского "Хельга", что значит "священная", "святая". 17 июля почитается великая княжна Ольга Романова.

Татьяна, — по одной из версий, имя произошло из латинского языка и значит "из рода Татия"; по другой версии, имя греческое и значит "основательница". 17 июля церковью почитается великая княжна Татиана Романова.

Мужские именины 17 июля

Алексей, — это имя произошло от древнегреческого "алексо", что переводится "защищать", "оберегать". 17 июля чтится царевич Алексий Романов.

Андрей, — распространенное греческое имя, которое значит "храбрый" или "мужественный". 17 июля церковью почитаются архиепископ Андрей Критский, преподобный Андрей Рублев, великий князь Андрей Боголюбский.

Богдан, — это классическое славянское имя, составленное из слов "Богом данный". 17 июля почитаются Феодот Ливийский и Феодот Римский.

Дмитрий, — древнегреческое имя, что значит "посвященный богине земли и плодородия Деметре". 17 июля чтится священномученик Димитрий Казанский.

Ефим, — имя греческого происхождения, которое красиво переводится как "благочестивый", "добродушный", "блаженный". 17 июля почитается архимандрит Евфимий Суздальский.

Марк, — это латинское имя, которое по разным версиям может значить "родившийся в марте", "посвященный богу войны Марсу" или же "молот". 17 июля чтится преподобный Марк.

Михаил, — имя происходит от древнееврейского и переводится как "равный Богу", "подобный Богу". 17 июля почитается архиепископ Афинский Михаил.

Николай, — происходит от древнегреческого Николаос, и его можно перевести как "победитель народов". 17 июля чтится император Николай II Романов.

Савва, — еврейское имя, что по основной версии переводится как "старец", "мудрец". 17 июля почитается епископ Савва Трлаич.

Теодор, Федор, — это две формы греческого имени Теодорос, которое красиво переводится как "подарованный Богом" или "Божий дар". 17 июля церковью чтится епископ Киринейский Феодор.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как в Украине официально перенесли даты целого ряда праздников.