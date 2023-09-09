Іменини 10 вересня: кого треба привітати з Днем ангела у неділю

Напевно, у кожного знайдеться бодай один знайомий іменинник

У неділю, 10 вересня, у 2023 році відзначають День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості в Україні, Всесвітній день запобігання самогубствам, Всесвітній день журавля, День пам’яті жертв фашизму

Крім того, у цей день вшановується святкування на честь набуття мощей преподобного Іова Почаєвського. А носії одразу 21 чоловічого та жіночого імені святкують свій День ангела.

Жіночі іменини 10 вересня

Анна (Ганна), — це ім’я походить від єврейського імені Ханна, яке перекладається як "благодать". 10 вересня вшановується свята Анна Пророчиця, дочка Фануїлова.

Сюзанна, — це гарне ім’я має єврейське походження і перекладається як "лілія". 10 вересня церквою вшановується княгиня Шушаника (Сусанна) Ранська (грузинська).

Чоловічі іменини 10 вересня

Василь, — це давнє грецьке ім’я, яке перекладається як "цар" або "царський".

Веніамін, — форма біблійного імені Беньямін, яке означає "щасливий син". 10 вересня шанується затворник Веніамін Печерський.

Георгій, — грецьке ім’я, що означає "землероб".

Демід, — це ім’я походить від давньогрецького Діоміда, що перекладається як "божа думка". 10 вересня вшановується мученик Діомід.

Єгор, — спочатку це ім’я з’явилося як народна версія імені "Георгій", проте зараз воно давно вже є популярним самостійним ім’ям.

Іван, Ян, — обидва імені мають спільне давньоєврейське походження і перекладаються як "помилований Богом".

Іларіон, — з давньогрецької перекладається як "веселий", "радісний", "тихий". 10 вересня вшановується преподобний Іларіон Печерський.

Лаврентій, — латинське ім’я. За однією з версій, дослівно означає "житель Лаврента", а в переносному значенні — "латинський", "римський".

Леонтій, — давньогрецьке ім’я, яке означає "лев", "подібний до лева".

Лук’ян, — це латинське ім’я, яке перекладається "син Луки", "той, що належить Луці". 10 вересня вшановується священномученик Лукіан Печерський.

Нестор, — це ім’я має давньогрецьке походження і перекладається як "повертатися додому" або "той, що повернувся додому". 10 вересня вшановується Нестор Печерський.

Миколай, — це давньогрецьке ім’я, яке буквально означає "переможець народів".

Сава, — єврейське ім’я, що за основною версією перекладається як "старець", "мудрець". 10 вересня вшановується преподобний Сава Крипецький.

Серафим, — ім’я давньоєврейського походження, яке найчастіше трактують як "вогненний ангел".

Сергій, — це було давнє римське родове ім’я. Також воно перекладається з латинської як "слуга Бога", "високий", "знатний".

Степан, — грецьке ім’я, що буквально означає "корона", "діадема".

Теодор, Федір, — обидва імені походять від грецького Теодороса, що означає "подарований Богом" або "Божий дар". 10 вересня вшановується преподобний Феодор Печерський, князь Острозький.

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