Именины 10 сентября: кого нужно поздравить с Днем ангела в воскресенье
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Не забудьте поздравить с именинами знакомых
В воскресенье, 10 сентября, в 2023 году отмечают День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности в Украине, Всемирный день предотвращения самоубийств, Всемирный день журавля, День памяти жертв фашизма
Кроме того, в этот день чествуется Празднование в честь обретения мощей преподобного Иова Почаевского. А носители сразу 21 мужского и женского имени празднуют свой День ангела.
Женские именины 10 сентября
Анна, — это имя происходит от еврейского имени Ханна, которое переводится как "благодать". 10 сентября почитается святая Анна Пророчица, дочь Фануилова.
Сюзанна, — это красивое имя имеет еврейское происхождение и переводится как "лилия". 10 сентября церковью чтится княгиня Шушаника (Сусанна) Ранская (грузинская).
Мужские именины 10 сентября
Василий, — это древнее греческое имя, которое переводится как "царь" или "царский".
Вениамин, — форма библейского имени Беньямин, которое значит "счастливый сын". 10 сентября почитается затворник Вениамин Печерский.
Георгий, — греческое имя, что значит "земледелец".
Демид, — это имя произошло от древнегреческого Диомид, что переводится как "божия мысль". 10 сентября чтится мученик Диомид.
Егор, — изначально это имя появилось как народная версия имени "Георгий", однако сейчас оно давно уже является популярным самостоятельным именем.
Иван, Ян, — оба имени имеют общее древнееврейское происхождение и переводятся как "помилованный Богом".
Илларион, — с древнегреческого переводится как "веселый", "радостный", "тихий". 10 сентября почитается преподобный Иларион Печерский.
Лаврентий, — латинское имя. По одной из версии, дословно значит "житель Лаврента", а в переносном смысле, — "латинский", "римский".
Леонтий, — древнегреческое имя, которое значит "лев", "подобный льву".
Лукьян, — это латинское имя, которое переводится "сын Луки", "тот, что принадлежит Луке". 10 сентября чтится священномученик Лукиан Печерский.
Нестор, — это имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как "возвращаться домой" или "тот, что вернулся домой". 10 сентября почитается некнижный Нестор Печерский.
Николай, — это древнегреческое имя, которое дословно значит "победитель народов".
Савва, — еврейское имя, что по основной версии переводится как "старец", "мудрец". 10 сентября почитается преподобный Савва Крыпецкий.
Серафим, — имя древнееврейского происхождения, которое чаще всего трактуют как "огненный ангел".
Сергей, — это было древнее римское родовое имя. Также оно переводится с латинского как "слуга Бога", "высокий", "знатный".
Степан, — греческое имя, что дословно значит "корона", "диадема".
Теодор, Федор, — оба имени произошли от греческого Теодорос, что значит "подарованный Богом" или "Божий дар". 10 сентября чтится преподобный Феодор Печерский, князь Острожский.
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