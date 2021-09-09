Підсумки дня 9 вересня: обстріли на Донбасі, "червона зона" в Україні, прощання з Жан-Полем Бельмондо

Вечірній дайджест головних подій 9 вересня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні 9 вересня

Станом на ранок четверга, 9 вересня, в Україні кількість нових випадків COVID-19 різко збільшилася — якщо днем раніше було 2 772 хворих, то тепер ця цифра піднялася до 3 663 випадків. При цьому 981 людину було госпіталізовано, 1546 пацієнтів одужали, а ще 61 — помер.

Найбільше нових хворих з’явилося за добу у Києві, на Львівщині, Харківщині, Одещині та Дніпропетровщині.

Новий виток обстрілів на Донбасі

Наслідки обстрілу Трьохізбенки

Останні дві доби на Донбасі не припиняються обстріли з боку російських бойовиків — вони використовують заборонену зброю при обстрілі як українських позицій, так і прифронтових населених пунктів. Тільки за минулу добу постраждали 9 військовослужбовців ЗСУ, також під обстріл потрапила слідча група СБУ. Бойовики РФ протягом сьогоднішнього дня обстріляли Мар’їнку, Гранітне, Красногорівку, Верхнє Торецьке, Нью-Йорк, Новозванівку, Трьохізбенку. В останньому населеному пункті постраждала житлова п’ятиповерхівка і приватні будинки.

Скандальний старт політичного сезону в Україні

У Полтавську міськраду завітали співробітники СБУ

Політичний сезон тільки стартував, а деякі чиновники вже встигли встрягнути у скандали. Приводи у кожного окремого представника влади найрізноманітніші — від суто морально-етичних до корупційних.

Більш детально про те, що трапилося з головою Центру протидії дезінформації, главою Фонду майна, що не так з медалями Баканова і яка ситуація з корупцією у Полтаві — читайте в матеріалі "Телеграфа".

Черговий скандал з Ярославою Магучіх

Марія Ласіцкене обняла Ярославу Магучіх в Цюріху

Після скандальних фото на Олімпіаді в Токіо українська легкоатлетка Ярослава Магучіх знову була помічена на фото, де її обняла росіянка Марія Ласіцкене. Там дівчата закривали легкоатлетичний сезон, після чого зробили загальне фото з іншими суперницями. Як виявилося фото було зроблено на прохання польської стрибунки у висоту Каміли Ліцвінко, яка завершила кар’єру.

"Червона зона" в Україні

В Україні заговорили про "червону зону" карантину

На тлі зростання нових випадків хворих коронавірусом у Кабміні почали розробляти проект постанови, згідно з яким уряд дозволить роботу бізнесу в "червоній" зоні. Зокрема, поблажки будуть для закладів з повністю вакцинованим персоналом.

У Франції попрощалися з Жан-Полем Бельмондо

У Франції попрощалися з Жан-Полем Бельмондо

У паризькому Будинку інвалідів у четвер, 9 вересня, відбулася церемонія прощання з легендарним актором Жан-Полем Бельмондо, який помер 6 вересня на 89-му році життя. Його проводили з усіма національними почестями під музику з фільму "Професіонал".

Інші новини зі світу шоу-бізнесу

Марія Матрос і Володимир Талашко

Четвер, 9 вересня, був вельми насичений новинами про зірок — від поповнення у родині моделі, до смерті молодого музиканта.

Так, фіналістка конкурсу "Міс Україна — 2017" Дарина Мітченко вперше стала мамою — вона народила дівчинку. Щасливі батьки називають її "Горошинка".

Також сьогодні стало відомо, що у віці 36 років помер український виконавець, автор пісень і композитор Андрій Грифель .

У світі шоу-бізнесу також не обійшлося без скандалів — дівчина, яка звинуватила актора, зірку фільму "В бой идут одни старики" і професора Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого Володимира Талашко у згвалтуванні, розповіла, що сталося, як це відбилося на її житті і чому Марія зважилася заговорити публічно.