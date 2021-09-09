Итоги дня 9 сентября: обстрелы на Донбассе, "красная зона" в Украине, прощание с Жан-Полем Бельмондо

Вечерний дайджест главных событий 9 сентября.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине 9 сентября

По состоянию на утро четверга, 9 сентября, в Украине количество новых случаев COVID-19 резко увеличилось — если днем ранее было 2 772 заболевших, то теперь эта цифра поднялась до 3 663 случаев. При этом 981 человека госпитализировали, 1546 пациентов выздоровели, а еще 61 — умер.

Больше всего новых больных появилось за сутки в Киеве, на Львовщине, Харьковщине, Одесчине и Днепропетровщине.

Новый виток обстрелов на Донбассе

Последствия обстрела Трехизбенки

Последние двое суток на Донбассе не прекращаются обстрелы со стороны российских боевиков — он используют запрещенное оружие при обстрелах как украинских позиций, так и прифронтовых населенных пунктов. Только за прошедшие сутки пострадали 9 военнослужащих ВСУ, также под обстрел попала следственная группа СБУ. Боевики РФ на протяжении сегодняшнего дня обстреляли Марьенку, Гранитное, Красногоровку, Верхнее Торецкое, Нью-Йорк, Новозвановку, Трехизбенку. В последнем населенном пункте пострадала жилая пятиэтажка и частные дома.

Скандальный старт политического сезона в Украине

В Полтавский горсовет пожаловали сотрудники СБУ

Политический сезон только стартовал, а некоторые чиновники уже успели встрять в скандалы. Поводы у каждого отдельного представителя власти самые разные – от сугубо морально-этических до коррупционных.

Более детально о том, что случилось с главой Центра противодействия дезинформации, главой Фонда имущества, что не так с медалями Баканова и какая ситуация с коррупцией в Полтаве — читайте в материале "Телеграфа".

Очередной скандал с Ярославой Магучих

Мария Ласицкене обняла Ярославу Магучих в Цюрихе

После скандальных фото на Олимпиаде в Токио украинская легкоатлетка Ярослава Магучих вновь была замечена на фото, где ее обняла россиянка Мария Ласицкене. Там девушки закрывали легкоатлетический сезон, после чего сделали общее фото с другими соперницами. Как оказалось фото было сделано по просьбе польской прыгуньи в высоту Камилы Лицвинко, которая завершила карьеру.

"Красная зона" в Украине

В Украине заговорили о "красной зоне" карантина

На фоне роста новых случаев больных коронавирусом в Кабмине начали разрабатывать проект постановления, согласно которому правительство разрешит работу бизнеса в "красной" зоне. В частности, поблажки будут для заведений с полностью вакцинированным персоналом.

Во Франции простились с Жан-Полем Бельмондо

Во Франции простились с Жан-Полем Бельмондо

В парижском Доме инвалидов в четверг, 9 сентября, состоялась церемония прощания с легендарным актёром Жан-Полем Бельмондо, умершим 6 сентября на 89-м году жизни. Его проводили со всеми национальными почестями под музыку из фильма "Профессионал".

Другие новости из мира шоу-бизнеса

Мария Матрос и Владимир Талашко

Четверг, 9 сентября, был весьма насыщен новостями о звездах — от пополнения в семье модели, до смерти молодого музыканта.

Так, финалистка конкурса "Мисс Украина — 2017" Дарина Митченко впервые стала мамой — она родила девочку. Счастливые родители называют "Горошинка".

Также сегодня стало известно, что в возрасте 36 лет умер украинский исполнитель, автор песен и композитор Андрей Грифель.

В мире шоу-бизнеса также не обошлось без скандалов — девушка, обвинившая актера, звезду фильма "В бой идут одни старики" и профессора Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого Владимира Талашко в изнасиловании, рассказала, что произошло, как это отразилось на ее жизни и почему Мария решилась заговорить публично.