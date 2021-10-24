Головні події тижня: скандал з невісткою Кернеса, смерть українки на зйомках в США

Традиційний дайджест головних новин тижня, що минає.

Коронавірус в Україні

Коронавірус

На ранок неділі, 24 жовтня, в Україні зафіксовано 20791 новий випадок інфікування коронавірусом.

Варто відзначити, що 22 жовтня в нашій країні був встановлений "рекорд" за кількістю нових випадків хвороби за весь час пандемії.

Знайдений мертвим брат ексмера Кривого Рогу Костянтина Павлова

Поліція

Брат мера Кривого Рогу Костянтина Павлова Андрій знайдений мертвим.

Під час першого огляду на тілі чоловіка не було виявлено слідів насильницької смерті, а основною версією є отруєння алкоголем.

Невістка Кернеса поплатилася за невдалий жарт про українців

Юлія Привалова

Фотографія на тлі Кремля (РФ) і невдалий жарт про бандерівців завершилися для засновниці компанії здорового харчування YARO Юлії Привалової відмовою від її продукції з боку мережі "Сільпо", маркетплейса "Розетка" і кафе Idealist.

Скандал з тиском Офісу президента

Мирослава Барчук

Ведуча ток-шоу "Зворотний відлік" на суспільного мовника "UA: Перший" Мирослава Барчук заявила, що Офіс президента і "обслуговуючий персонал Андрія Єрмака" ставить ультиматуми журналістам і жорстко контролює присутність представників "Слуги народу" на ефірах.

Слідом за провідною свою заяву щодо цієї ситуації зробив співведучий програми "Зворотний відлік" Павло Казарін.

Обмеження на перевезення набрали чинності

Перевірка документів на вокзалі стала обов’язковою

Четвер в Україні став першим днем, коли при посадці в літаки, поїзди та автобуси міжрегіонального сполучення необхідно не тільки бути в масці, а й пред’являти ковід-документи: результат тесту або сертифікат про вакцинацію.

Військова допомога Україні від США

Прибув вантажний літак з допомогою.

В Україну прибув літак з США, який привіз протитанкові комплекси, боєприпаси та медобладнання для української армії.

Марія Гонта померла від COVID-19

Марія Гонта

Заслужена артистка України Марія Гонта померла від ускладнень коронавірусу. Їй було 83 роки.

Смерть Галини Хатчинс від пострілу Алека Болдуїна

Галина Хатчинс

На зйомках в США Алек Болдуін вистрілив з реквізитної зброї та смертельно поранив оператора фільму "Іржа" Галину Хатчинс. Постраждав також режисер. Галина була українкою — навчалася в Києві та вважалася новою зіркою кіноіндустрії в США. У неї залишився маленький син. Повідомляється, що патрон у зброї був бойовий.