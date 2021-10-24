Главные события недели: скандал с невесткой Кернеса, смерть украинки на съемках в США
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Традиционный дайджест главных новостей уходящей недели.
Коронавирус в Украине
На утро воскресенья, 24 октября, в Украине зафиксировано 20791 новый случай инфицирования коронавирусом.
Стоит отметить, что 22 октября в нашей стране был установлен "рекорд" по количеству новых случаев болезни за все время пандемии.
Найден мертвым брат экс-мэра Кривого Рога Константина Павлова
Брат застрелившегося мэра Кривого Рога Константина Павлова Андрей найден мертвым.
Во время первого осмотра на теле мужчины не было обнаружено следов насильственной смерти, а основной версией является отравление алкоголем.
Невестка Кернеса поплатилась за неудачную шутку про украинцев
Фотография на фоне Кремля (РФ) и неудачная шутка про бандеровцев завершились для основательницы компании здорового питания YARO Юлии Приваловой отказом от ее продукции со стороны сети "Сильпо", маркетплейса "Розетка" и кафе Idealist.
Скандал с давлением Офиса президента
Ведущая ток-шок "Обратный отсчет" на общественном вещателе "UA: Первый" Мирослава Барчук заявила, что Офис президента и "обслуживающий персонал Андрея Ермака" ставит ультиматумы журналистам и жестко контролирует присутствие представителей "Слуги народа" на эфирах.
Вслед за ведущей свое заявление в отношении этой ситуации сделал соведущий программы "Обратный отсчет" Павел Казарин.
Ограничения на перевозку вступили в силу
Четверг в Украине стал первым днем, когда при посадке в самолеты, поезда и автобусы межрегионального сообщения необходимо не только быть в маске, но и предъявлять ковид-документы: результат теста или сертификат о вакцинации.
Военная помощь Украине от США
В Украину прибыл самолет из США, который привез противотанковые комплексы, боеприпасы и медоборудование для украинской армии.
Мария Гонта умерла от COVID-19
Заслуженная артистка Украины Мария Гонта умерла от осложнений коронавируса. Ей было 83 года.
Смерть Галины Хатчинс от выстрела Алека Болдуина
На съемках в США Алек Болдуин выстрелил из реквизитного оружия и смертельно ранил оператора фильма "Ржавчина" Галину Хатчинс. Пострадал также режиссер. Галина была украинкой — училась в Киеве и считалась восходящей звездой киноиндустрии в США. У нее остался маленький сын. Сообщается, что патрон в оружии был боевой.
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