Укр

Главные события недели: скандал с невесткой Кернеса, смерть украинки на съемках в США

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Ключевые события недели Новость обновлена 24 октября 2021, 20:54
Ключевые события недели

Традиционный дайджест главных новостей уходящей недели.

Коронавирус в Украине

Коронавирус
Коронавирус

На утро воскресенья, 24 октября, в Украине зафиксировано 20791 новый случай инфицирования коронавирусом.

Стоит отметить, что 22 октября в нашей стране был установлен "рекорд" по количеству новых случаев болезни за все время пандемии.

Найден мертвым брат экс-мэра Кривого Рога Константина Павлова

Полиция
Полиция

Брат застрелившегося мэра Кривого Рога Константина Павлова Андрей найден мертвым.

Во время первого осмотра на теле мужчины не было обнаружено следов насильственной смерти, а основной версией является отравление алкоголем.

Невестка Кернеса поплатилась за неудачную шутку про украинцев

Юлия Привалова
Юлия Привалова

Фотография на фоне Кремля (РФ) и неудачная шутка про бандеровцев завершились для основательницы компании здорового питания YARO Юлии Приваловой отказом от ее продукции со стороны сети "Сильпо", маркетплейса "Розетка" и кафе Idealist.

Скандал с давлением Офиса президента

Мирослава Барчук
Мирослава Барчук

Ведущая ток-шок "Обратный отсчет" на общественном вещателе "UA: Первый" Мирослава Барчук заявила, что Офис президента и "обслуживающий персонал Андрея Ермака" ставит ультиматумы журналистам и жестко контролирует присутствие представителей "Слуги народа" на эфирах.

Вслед за ведущей свое заявление в отношении этой ситуации сделал соведущий программы "Обратный отсчет" Павел Казарин

Ограничения на перевозку вступили в силу

Проверка документов на вокзале стала обязательной
Проверка документов на вокзале стала обязательной

Четверг в Украине стал первым днем, когда при посадке в самолеты, поезда и автобусы межрегионального сообщения необходимо не только быть в маске, но и предъявлять ковид-документы: результат теста или сертификат о вакцинации.

Военная помощь Украине от США

Прибыл грузовой самолет с помощью.
Прибыл грузовой самолет с помощью.

В Украину прибыл самолет из США, который привез противотанковые комплексы, боеприпасы и медоборудование для украинской армии.

Мария Гонта умерла от COVID-19

Мария Гонта
Мария Гонта

Заслуженная артистка Украины Мария Гонта умерла от осложнений коронавируса. Ей было 83 года.

Смерть Галины Хатчинс от выстрела Алека Болдуина

Галина Хатчинс
Галина Хатчинс

На съемках в США Алек Болдуин выстрелил из реквизитного оружия и смертельно ранил оператора фильма "Ржавчина" Галину Хатчинс. Пострадал также режиссер. Галина была украинкой — училась в Киеве и считалась восходящей звездой киноиндустрии в США. У нее остался маленький сын. Сообщается, что патрон в оружии был боевой.

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