Підсумки дня 27 жовтня: смертельна ДТП у Харкові, нові "червоні зони", допінговий скандал в Україні

Вечірній дайджест найголовніших подій 27 жовтня.

Коронавірус в Україні

Швидка допомога

В Україні за минулу добу виявили 22574 випадків COVID-19.

З 30 жовтня "червона зона" в Україні розшириться. До неї потраплять Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області.

ДТП у Харкові

ДТП у Харкові

Увечері у вівторок, 26 жовтня, у Харкові сталася смертельна ДТП, внаслідок якої одна людина загинула, а ще троє загриміли в реанімацію.

Як можна бачити на відео з камер спостереження, "Інфініті" намагався проскочити на червоне світло перед автомобілями, що вже почали рухати, внаслідок чого він на повній швидкості врізався в "Шевроле".

Пізніше стало відомо, що винуватець ДТП 16-річний Микола Харківський уже ставав героєм новин, вчинивши стрілянину у місцевому супермаркеті. Крім того, у своєму Інстаграмі він неодноразово публікував відео нічних перегонів і навіть кадри того, як посилає на три відомі літери поліцейських.

У мережі вже з’являлися чутки, що батьки хлопця намагалися "відмазати" його від правосуддя, але в прокуратурі вже заявили, що він може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

Загострення на Донбасі

ООС

Окупаційні війська у середу, 27 жовтня, дев’ять разів порушували режим "тиші". Внаслідок обстрілу загинув український військовослужбовець.

Гордона видворили з Грузії

Дмитро Гордон

Відомого журналіста з України Дмитра Гордона не пустили до Грузії, сам він називає це міжнародним скандалом.

Україна опинилася в епіцентрі гучного допінгового скандалу

Українські спортсмени

Розслідування WADA показало, що Національний антидопінговий центр України (НАДЦУ) причетний до практики, що суперечить Міжнародним стандартам тестування та дослідження. Повідомляється, що НАДЦУ повідомляв спортсменів про тести заздалегідь за попереднім записом, що ніяк не поєднується з непередбачуваним тестуванням — фундаментальною рисою ефективної антидопінгової програми.

Екс-президент Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) Ігор Гоцул заявив, що це матиме катастрофічні наслідки для вітчизняного спорту.

Керівництво НАДЦУ вже подало у відставку, зокрема свої посади залишили директор організації Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек.