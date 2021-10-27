Итоги дня 27 октября: смертельное ДТП в Харькове, новые "красные зоны", допинговый скандал в Украине

Вечерний дайджест главных событий 27 октября.

Коронавирус в Украине

Скорая помощь

В Украине за минувшие сутки выявили 22 574 случаев COVID-19.

С 30 октября "красная зона" в Украине расширится. В нее попадут Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области.

ДТП в Харькове

ДТП в Харькове

Вечером во вторник, 26 октября, в Харькове произошло смертельное ДТП, вследствие которого один человек погиб, а еще трое загремели в реанимацию.

Как можно видеть на видео с камер наблюдения, "Инфинити" пытался проскочить на красный свет перед уже начавшими движениями автомобилями, вследствие чего он на полной скорости врезался в "Шевроле".

Позже стало известно, что виновник ДТП 16-летний Николай Харьковский уже становился героем новостей, устроив стрельбу в местном супермаркете. Кроме того, в своем Инстаграме он неоднократно публиковал видео ночных гонок и даже кадры того, как посылает на три известных буквы полицейских.

В сети уже появлялись слухи, что родители парня пытались "отмазать" его от правосудия, но в прокуратуре уже заявили, что ему может грозить до 8 лет лишения свободы.

Обострение на Донбассе

ООС

Оккупационные войска в среду, 27 октября, девять раз нарушали режим "тишины". Вследствие обстрелов погиб украинский военнослужащий.

Гордона выдворили из Грузии

Дмитрий Гордон

Известного журналиста из Украины Дмитрия Гордона не пустили в Грузию, сам он называет это международным скандалом.

Украина оказалась в эпицентре громкого допингового скандала

Украинские спортсмены

Расследование WADA показало, что Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦУ) причастен к практике, противоречащей Международным стандартам тестирования и Исследования. Сообщается, что НАДЦУ уведомлял спортсменов о тестах заблаговременно по предварительной записи, что никак не сочетается с непредсказуемым тестированием — фундаментальной особенности эффективной антидопинговой программы.

Экс-президент Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) Игорь Гоцул заявил, что это будет иметь катастрофические последствия для отечественного спорта.

Руководство НАДЦУ уже подало в отставку, в частности свои посты покинули директор организации Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек.