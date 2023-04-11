Війна — день 412: окупанти просуваються в Бахмуті і готуються до ракетного удару

Оперативно про головне 11 квітня

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває 412 днів. У Бахмуті противник використовує не тільки "вагнерівців", але й залучає десантників, за деякою інформацією там він міг досягти незначних успіхів. За даними Генштабу, найбільш активні бої ведуться на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Маринському напрямках. При цьому у ЗСУ фіксують підготовку росіян до чергового ракетного удару, який може статися будь-якого дня.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 11 квітня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

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Про те, що відбувалося 8 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 409: окупанти зазнають втрат під Авдіївкою, а ЗСУ готуються до контрнаступу

Інформація за 9 квітня доступна у зведенні: Війна — день 410: Донбас залишається епіцентром активних бойових дій, найзапекліші бої ведуться за Мар’їнку

З даними за 10 квітня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 411: окупанти знижують темпи обстрілів та зазнають величезних втрат