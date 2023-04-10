Війна — день 411: окупанти знижують темпи обстрілів і зазнають величезних втрат

Оперативно про головне 10 квітня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 411 днів. Окупанти знижують темпи обстрілів, що свідчить про наближення кульмінації російського наступу. При цьому активні бойові дії продовжуються на Бахмутському, Лиманському, Авдіївському та Шахтарському напрямах. Вторгнення обернулося для росіян величезною кількістю втрат, але вони так і не змогли досягти своєї мети навіть попри використання ракетного терору.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 10 квітня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 За даними ЗСУ, біля Мар’їнки та Авдіївки росіяни щодня втрачають близько двох рот особового складу.

З даними за 7 квітня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 408: росіяни продовжують безрезультатно штурмувати Бахмут

Про те, що відбувалося 8 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 409: окупанти зазнають втрат під Авдіївкою, а ЗСУ готуються до контрнаступу

Інформація за 9 квітня доступна у зведенні: Війна — день 410: Донбас залишається епіцентром активних бойових дій, найзапекліші бої ведуться за Мар’їнку