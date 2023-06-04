Повітряна війна: як змінилися підходи росіян та чим відповідає Україна

Росіяни обламали зуби об Київ, тож переносять удари на інші міста України

Ось уже понад місяць росія активно атакує Україну ракетами та дронами. Весь травень під ударами був Київ. При цьому українська система ППО/ПРО демонструє справжні дива, нерідко знищуючи всі об’єкти, що атакують. На тимчасово окупованих українських територіях все частіше трапляються далекобійні прильоти. А в самій росії не на жарт розійшлися невідомі безпілотники.

Експерти розповіли "Телеграфу" про особливості повітряної війни останнього часу.

Що під прицілом і які цілі атак

Ексспікер Генштабу ЗСУ, військовий експерт, полковник Влад Волошин акцентує, що за останній місяць не просто зросла, а в рази (!) збільшилася кількість атак та ударів росіян по Україні з повітря. Причому не лише по військових чи навколовоєнних цілях, а й по відверто цивільних об’єктах.

"Противник шукає пролом у нашій ППО, щоб завдати удару по одному з об’єктів — інфраструктура, транспортні вузли, можливі місця зосередження наших сил і засобів, баз ПММ. Атаки мають масовий характер з наступними кинджальними випадами. Нова тактика ведення повітряної війни проти України. До певного моменту, адже у них теж засоби вичерпуються", — зазначає експерт.

За словами Влада Волошина, здійснюючи подібні атаки, активізуючи їх, росія переслідує ряд цілей.

Перша — комплексне застосування різних видів озброєнь (один день — балістичні ракети, другий — крилаті ракети та БПЛА, третій — ще якась комбінація) переслідує бажання вирахувати місця розташування наших систем протиповітряної та протиракетної оборони.

"А також вирахувати, які саме засоби ППО і ПРО ми застосовуємо, захищаючи свої війська і мирних громадян, — уточнює полковник. — Після чого ворог завдає ударів вже безпосередньо по цих системах. Сподіваючись зруйнувати нашу ППО/ПРО, яка все більше зміцнюється, щоб отримати можливість використовувати свою бойову авіацію. У росії все ще величезна кількість літаків і гелікоптерів. Але зараз вони не можуть господарювати в українському небі, тому що ми серйозно зміцнили протиповітряну оборону".

Друга мета противника, за словами експерта, якщо не знищити нашу систему ППО/ПРО, то хоча б виснажити її. Змусити нас використовувати якнайбільше ракет, інших боєприпасів, відбиваючи ці удари, а не завдаючи своїх під час майбутніх наступальних і контрнаступальних операцій.

"Адже ми повинні будемо прикривати свої війська. А противник намагається зробити все, щоб відповідний боєкомплект максимально виснажився. Тим самим сподіваючись відтягнути момент нашого наступу або зробити його менш ефективним", — розповідає Влад Волошин.

Третя мета ворога — підірвати стійкість, моральний дух не лише цивільного населення, мешканців столиці та інших великих міст, а й воїнів, які зараз перебувають на передньому краї.

"Це серйозне морально-психологічне випробування — знати, що практично кожної доби по твоїх рідних і близьких летять ракети, авіабомби, що баражують, безпілотники-камікадзе", — підкреслює експерт.

Ракетний примус до миру

Політолог, військовий експерт, співголова Громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов погоджується з тим, що росіяни змінили підходи до завдання ударів. За його словами, йде комбіноване використання як безпілотників, так і крилатих, аеробалістичних та балістичних ракет різного виду базування (земля, повітря, вода).

"З початку березня до 28 квітня масованих ракетних обстрілів практично не було. А потім почалося… Атаки, причому дуже потужні, на Київ, Миколаїв, Дніпро, Умань. Тільки за травень ми пережили близько 20 таких комбінованих атак (безпілотники + ракети). Окрім зрозумілих причин обстрілів на кшталт виснаження наших систем ППО, знищення тих чи інших об’єктів, є й інша, не всіма помічена, а саме — шквал цих ударів відбувається на тлі так званих "мирних ініціатив", — каже активіст.

За його словами, спочатку в інформаційний простір вкинули тезу про можливість переговорів.

"Причому не сама рф, а через афілійованих з нею політиків, і не тільки. Це і бразильські, і ватиканські, і африканські "мирні ініціативи". І спроба, явно не без допомоги росіян, прокачати через західні ЗМІ інформацію про те, що спецпред Китаю під час європейського турне нібито просував тему необхідності відмови України від частини своїх територій задля припинення війни", — зазначає експерт.

І на тлі цього псевдомиротворчого параду думок, присмаченого дезінформацією, росіяни почали руйнувати Україну масованими ракетними та дроновими ударами. Причому використовували навіть високоточну зброю ("Кинджали") у небувалій раніше кількості.

"Це слід розглядати, перш за все, як елемент військово-політичного тиску на керівництво України. Примус до миру. Все, як прописано у військовій доктрині росії, — вважає Дмитро Снєгирьов. — Саме тому змінюється і тактика завдання ударів. Якщо раніше це, як правило, були військова інфраструктура, логістична складова, то зараз акцент переміщений на цивільні об’єкти в найбільших містах — Києві та інших. Мета цього відвертого терору мирного населення — посіяти серед українців страх, хаос, створити певні настрої, вигідні Кремлю (у плані — війну треба закінчувати на будь-яких умовах, та якомога скоріше)".

Експерт наголошує, що, крім примусу до миру, комбіновані масові обстріли несуть завдання ураження систем ППО чи горезвісних центрів прийняття рішень — фактично урядового кварталу в Києві.

Українське посилення та російська ганьба

Говорячи про зміну тактики, Дмитро Снєгирьов звертає увагу, що спочатку йдуть ударні безпілотники, робота яких відстежується дронами-розвідниками. А потім, за вже виявленими цілями, безпосередньо по системах української ППО, летять крилаті ракети та балістика.

"Одним з топпротистоянь травня стала битва гіперзвукових російських "Кинджалів" з американським ЗРК Patriot над Києвом. Росіяни цілеспрямовано намагалися вразити системи Patriot і SAMP/T, що нещодавно з’явилися у нас. І зазнали невдачі. Як і у своїх комбінованих ударах "Калібрами" та "Іскандерами". Фактично було зруйновано черговий російський міф (після "другої армії світу" та "російська система ППО — непрохідна") — тепер уже про чудо-зброю", — наголошує експерт.

В останні роки рф активно, як елемент військового тиску на країни НАТО, використовувала маніпулятивні дані про тактико-технічні характеристики і "Кинджалів", і "Іскандерів", зазначає Дмитро Снєгирьов. Просувався теза про невразливість цих засобів ураження для систем ППО.

"Однак робота української ППО зламала ці чергові російські міфи. І лякати кремлю вже нема чим (за ядерне брязкання він уже отримав і офіційно, і кулуарно по шиї навіть від відносно нейтрального Китаю). Все виявилося блефом. Ба більше — ефективне знищення російських ракет з допомогою справді сучасних засобів ППО/ПРО — це ще й втрати російського ВПК на зовнішньому (світовому) ринку озброєнь", — каже Дмитро Снєгирьов.

Він нагадав, що американські зенітні системи Patriot є основними конкурентами російських С-400 та С-500.

"Гадаю, вже переглянуто низку контрактів — не на користь рф. Попри максимальні по силі ракетні удари, результат — мінімальний. Якщо вважати таким інформацію про можливе часткове пошкодження однієї з систем Patriot, це, по суті, визнання в повній поразці рф. У військовому, політичному, економічному плані", — акцентує експерт.

Наші можливості, продовжує він, нарощуються. Але з огляду на те, що Україна — велика, всю її прикрити ешелонованою системою ППО поки що важко.

"Тому росіяни, в черговий раз обламавши зуби об Київ, періодично переносять удари на інші міста, які зі зрозумілих причин менш захищені, ніж столиця, — пояснює Дмитро Снєгирьов. — Ми, звичайно, відповідаємо. Не випадково "бавовни" як на окупованих рф територіях України, так і всередині рф стає все більше. Хоча всередині рф, це, зрозуміло, "не ми". Постійно зміцнюється і наша система ППО. І заяви Зеленського в Молдові про розвиток коаліції винищувачів і необхідність створення коаліції Patriot — саме про це".

Найближчим часом, вважає експерт, вирішиться питання постачання нам додаткових франко-італійських систем SAMP/T, які за своїми тактико-технічними характеристиками близькі до Patriot. Також відомо, що Пентагон уклав договір на 122 млн доларів на закупівлю ППО малого радіуса дії Gepard (німецька зенітна самохідна установка), необхідних для протидії ірано-російським дронам. Ми нарощуємо здібності своєї системи ППО у всіх ешелонах — малого, середнього та далекого радіусу дії, констатує Дмитро Снєгирьов.